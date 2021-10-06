Zynga tarafından yapılan açıklamalara göre dünya genelindeki milyonlarca oyuncunun severek oynadığı FarmVille serisinin yeni oyunu FarmVille 3 için ön kayıtlar başladı. Peki şirketin yeni oyunu için ön kayıtlar nasıl yapılacak? İşte merak edilen detaylar ve dahası!

FarmVille 3 Ön Kayıt Başvurusu Nasıl Yapılır?

Söz konusu şey kendi çiftliğinizi yaratmak olduğunuzda, FarmVille serisi aklınıza gelen ilk oyun serisinden birisi oluyor. Facebook ile yaygınlaşan ve popülerleşen oyun serisi, şu sıralar mobil cihazlarda sevenleri ile yayın hayatına devam ediyor. Çeşitli yeniliklerle gelen FarmVille 3 çok yakında kullanıma sunulacakken, oyun için ön kayıtların başladığı duyuruldu.

Zynga Publishing Müdürü Bernard Kim konu hakkında yaptığı açıklamalarda "FarmVille on iki yıl önce oyunseverlerle buluştu ve dünya çapında 700 milyonun üzerinde insandan oluşan sadık bir takipçi kitlesi yarattı" dedi ve sözlerine, "Bugün, serinin yeni oyunu FarmVille 3 için ön kayıtların başladığını duyurmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Oyun, son on yılda FarmVille'den keyif alan birçok oyuncunun yanı sıra yeni nesil oyuncuları da cezbedecek bir şekilde tasarlandı." ifadelerini kullandı.

Mevcut durumda FarmVille 3 ile ilgili kayıtlar yalnızca Android cihazlarda Play Store üzerinden yapılabiliyor. Eğer siz de FarmVille 3'ün ön kayıtlarına başvuruda bulunmak istiyorsanız, buradaki bağlantı aracılığı ile resmi internet sitesine ulaşabilirsiniz.

FarmVille 3 Hakkında

FarmVille 3, sevimli tavuklar ve ineklerin yanı sıra dost canlısı kaplanlar ve kabarık alpakalar gibi egzotik yeni evcil hayvanları da içeren, toplamda 150'den fazla hayvan türüne ev sahipliği yapacak. Oyuncular sevimli civcivler, kuzular, domuzlar gibi birçok hayvanı henüz yavruyken sahiplenip, besleyip, büyütecekler ve bu çabaları karşılığında onlara yardımcı olacak benzersiz çiftlik eşyaları ile ödüllendirilecekler.

Pek çok FarmVille oyuncusunun favori karakterlerinden Marie hem mevcut FarmVille topluluğuna hem de ilk kez çiftlik kurmak isteyen yeni oyunculara rehberlik edip karşılamak için sizleri bekliyor olacak. Marie'ye 30'un üzerinde farklı çiftçiden oluşan bir kadro eşlik ediyor.

Her karakter, oyunculara çiftliklerini kurarken yardımcı olacak fırıncılık, balık tutma, odunculuk ve işçilik gibi kullanışlı becerilere sahip. Hava koşulları da oyunda son derece önem taşıyor! Oyuncular oyun içi hava tahminlerini kontrol edip bir sonraki hasat veya balık avlama gezilerinin verimini artırmak için bunu kendi avantajlarına kullanabilecekler.