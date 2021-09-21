Çiftlik Oyunu FarmVille 3 Videosu Yayımlandı

FarmVille 3 videosu paylaşıldı. Yayımlanan video, oyunda yer alan hayvanları içeriyor. Bir dönemin en popüler video oyunlarından bir tanesi olan FarmVille'nin yeni oyunu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

San Francisco merkezli Zynga tarafından geliştirilen FarmVille, 19 Haziran 2009 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. Çiftlik oyunu, kısa süre içerisinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olmuştu. Oyunun bu kadar popüler olmasındaki en büyük neden ise Facebook üzerinden de oynanabilmesiydi.

Video oyunu sektörünün en önemli şirletlerinden bir tanesi olan Zynga, ilk oyunun büyük başarısı üzerine ikinci oyunu 17 Nisan 2014 tarihinde çıkarmıştı. FarmVille 2: Country Escape olarak isimlendirilen yapım da büyük bir başarı elde etmişti.

FarmVille 3 Videosu Neler Sunuyor?

Zynga, FarmVille serisinin üçüncü oyunu için kollarını sıvadı. Dünyanın en popüler çiftlik oyunu serisi FarmVille'nin yeni oyunu için bir tanıtım videosu yayımlandı. Popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden yayımlanan video oyundaki hayvanları içeriyor.

25 saniye uzunluğundaki videoda horoz, inek, koyun, at, keçi, sincap ve daha birçok hayvan görüyoruz. Zynga tarafından paylaşılan bilgilere göre çiftlik oyununda 150'den fazla hayvan türü olacak.

Çok başarılı grafiklere sahip olan oyunun tanıtım videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

FarmVille 3 Çıkış Tarihi

Zynga, oyunun yakında Android ve iOS platformlarına çıkışını gerçekleştireceğini açıkladı. Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen FarmVille 3 isimli çiftlik oyununun ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor.

Sanal çiftliğimizi yönetebileceğimiz mobil oyunda mahsulleri ve hayvanlardan elde ettiğimiz ürünleri satarak para kazanabileceğiz. Oyunda özelleştirme araçları da yer alacak. Örneğin yüzlerce eşsiz dekorasyon ürünü sayesinde çiftliğimizi tasarlayabileceğiz.

Oyunda farklı alanlarda uzmanlaşmış karakterler de olacak. Bu karakterler "Çiftlik Yardımcıları" olarak isimlendirildi. Oyunda ayrıca hava olayları da olacak. Örneğin hava bazen güneşliyken bazen de yağmurlu olabilecek. Bu durumun mahsulleri etkileyebileceği belirtiliyor.

Dünya çapında çok büyük bir popülerliğe sahip olan FarmVille serisinin yeni oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni çiftlik oyunu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.