Thodex'in Sahibi Faruk Fatih Özer'e Hapis Cezası!
Mahkeme kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer hakkında görülen davada kararını açıkladı. İşte detaylar!
Ekonominin yeni yüzü kripto para borsasında hareketli günler yaşamaya devam ediyor. 23 Nisan’da tutuklanan kripto para şirketi Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer hakkında açılan davada bugün karar açıklandı.
Kripto Davasında Karar Açıklandı
Anadolu Ajansı’ndaki habere göre Duruşmaya cezaevinden canlı bağlanan Faruk Fatih Özer, savunmasında suç tarihinde şirket yetkilisinin kendisi olmadığını ve şirketine kayyım atandığını belirterek, yönetim kendisinde olmadığı için istese de defterleri ibraz edemeyeceğini söyledi.
Duruşmada beraat talebinde bulunan Özer, herhangi bir ceza verilmesi durumunda hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını istedi.
Haberde yer alan bilgilere göre Kripto para borsası sahibi Fatih Özer’e Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçunu düzenleyen maddesi uyarınca önce 18 ay hapis cezası verdi. Takdiri indirim maddelerini uygulayarak Özer'e 7 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.
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