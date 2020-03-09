Fast and Furious Crossroads'un Yeni Detayları Ortaya Çıktı

Yeni Hızlı ve Öfkeli filmi bu yılın Mayıs ayı içerisinde vizyona girecek. Bununla birlikte Mayıs ayında göreceğimiz tek Hızlı ve Öfkeli, dokuzuncu film olmayacak. Slightly Mad Studios tarafından geliştirilen ve Bandai Namco Entertainment tarafından da yayınlanacak olan Fast and Furious Crossroads, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için aynı gün satışa sunulacak. Ünlü derecelendirme kuruluşu ESRB, oyun için derecelendirme yaptı ve yeni detaylar ortaya çıktı.

Film serisinde gördüğümüz Dom, Letty ve Roman gibi tanıdık isimlerin yanı sıra Sonequa Martin-Green ve Asia Kate Dillon tarafından canlandırılacak olan yeni karakterler de yer alacak.

Hızlı ve Öfkeli evrenini derinleştirecek olan bir hikaye ile karşımıza çıkılacak olan Fast and Furious Crossroads oyununda, takım tabanlı araç soygunları yapacaksınız. Bu bağlamda, uluslararası casusluğun dünyasına kadar uzanan senaryo boyunca, kesintisiz aksiyon dolu bir oynanış ile yeni bir tehdidi ortadan kaldırmak için mücadele vereceksiniz.

ESRB tarafından yapılan derecelendirmeye bakılırsa, hikayede polise yakalanmadan arabalar, tanklar ve hovercraft gibi araçlar kullanan rakiplerinizle mücadele halinde olacaksınız. Çatışma görevlerinde ise rakiplerinize kaza yaptırmaya çalışacaksınız. Ne var ki bazı sekanslarda roket, zıpkın ve sivri uçlu demir atan taretlerin de kullanılacağı söyleniyor. Bunların yanı sıra, senaryo boyunca ara sahnelerde karakterlerin birbirlerine ateş ettikleri, gerçekçi silah ateşinin ve bolca patlamanın olduğu klasik aksiyonun olacağından da bahsedilmiş.

PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilmekte olan Fast and Furious Crossroads, 22 Mayıs 2020 tarihinde satışa sunulacak.