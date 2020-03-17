Fast & Furious Crossroads, Belirsiz Bir Tarihe Ertelendi

Önümüzdeki Mayıs ayı içerisinde iki farklı Fast & Furious yapımı bekliyorduk. Bunlardan bir tanesi Fast & Furious 9, diğeri de Fast & Furious Crossroads. Her ikisi de 22 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanacaklardı.

Geçtiğimiz günlerde filmin ertelendiğini ve 2021 yılının Nisan ayında vizyona gireceğini öğrenmiştik. Fast & Furious Crossroads, Fast & Furious 9 ile doğrudan bağlantılı değil ama filmin ertelenme haberi, oyunu da etkilemiş gibi görünüyor. Öyle ki Codemasters, Fast & Furious Crossroads çıkış zamanının şu an için belirsiz olduğunu söylüyor. Duyuruda ise "Bandai Namco Entertainment Europe, Universal Games ve Digital Platforms ile yapılacak olan görüşmeleri takiben, F&F oyununun çıkış tarihini onaylamak için zaman içerisinde ilave bir duyuru yapılacaktır." sözlerine yer verilmiş.

Fast & Furious Crossroads, The Game Awards 2019 sırasında duyurulmuştu. Slightly Mad Studios ve Codemasters ortak yapımı olan oyun, Bandai Namco Entertainment America tarafından PC, PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanacak.

Dom, Letty ve Roman gibi tanıdık isimlerin yanı sıra Sonequa Martin-Green ve Asia Kate Dillon tarafından canlandırılacak olan yeni karakterler de yer alacak. Hızlı ve Öfkeli evrenini derinleştirecek olan bir hikaye ile karşımıza çıkılacak olan Fast & Furious Crossroads oyununda, takım tabanlı araç soygunları yapacaksınız. Bu bağlamda, uluslararası casusluğun dünyasına kadar uzanan senaryo boyunca, kesintisiz aksiyon dolu bir oynanış ile yeni bir tehdidi ortadan kaldırmak için mücadele vereceksiniz.