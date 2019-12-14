Fast & Furious Crossroads Duyuruldu

Bugünün The Game Awards 2019 şovu epey etkileyici geçti. Birçok oyun duyurusu yapıldı ve fragmanlar yayınlandı. Gecede duyurusu yapılan oyunlardan bir tanesi de Fast & Furious Crossroads idi.

Need for Speed: Shift, Shift: Unleashed 2 ve Project CARS serisi ile tanıdığımız Slightly Mad Studios tarafından PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilmekte olan oyun, bir süre önce dile getirilmişti. Bandai Namco Entertainment tarafından yayınlanacak olan Fast & Furious Crossroads, 22 Mayıs 2020 tarihinde satışa sunulacak.

Fast & Furious evreninde geçecek olan oyun, takım tabanlı araç soygununa dayalı aksiyon oyunu olacak. Bandai Namco Entertainment, film serisinden tanıdığımız Vin Diesel (Dom), Michelle Rodriguez (Letty) ve Tyrese Gibson (Roman) karakterlerini ve araçları bir kez daha göreceğimiz, kesintisiz bir sinematik aksiyon sunacak olan Fast & Furious Crossroads evreni genişletecek olan özgün bir hikaye sunacağını söylüyor. Ayrıca kadrosuna Star Trek: Discovery ve The Walking Dead ile tanıdığımız Sonequa Martin-Green ve John Wick: Chapter 3 - Parabellum ve Billions ile tanıdğımız Asia Kate Dillon da katılacak.

Oyuncular olarak etkileyici mekanlardan uluslararası casusluğun dünyasına kadar uzanan senaryo boyunca yeni bir tehdidi ortadan kaldırmak için mücadele vereceğiz. İşinde tabii ki seriden aşina olduğumuz soygunlar ve arabalarla yapacağımız akrobası hareketleri de olacak.