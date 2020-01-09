Fast & Furious Crossroads için Yeni Görüntüler Yayınlandı

Need for Speed: Shift, Shift 2: Unleashed ve Project CARS serisi ile tanıdığımız Slightly Mad Studios, Project CARS 3 haricinde Fast & Furious Crossroads üzerinde de çalışıyor. PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilmekte olan oyun, 22 Mayıs 2020 tarihinde satışa sunulacak. Bandai Namco Entertainment tarafından yayınlanacak Fast & Furious Crossroads için yeni ekran görüntüleri yayınlandı.

Film serisi ile aynı evrende geçecek olan oyunda, Dom, Letty ve Roman gibi tanıdık isimlerin yanı sıra Sonequa Martin-Green ve Asia Kate Dillon tarafından canlandırılacak olan yeni karakterler de yer alacak.

The Game Awards 2019 şovundaki duyuru sonrasında verilen bilgiler ile özgün bir hikayenin sunulacağı Fast & Furious Crossroads oyununda, takım tabanlı araç soygunları yapacaksınız. Ayrıca senaryo boyunca etkileyici mekanlardan uluslararası casusluğun dünyasına kadar uzanacak ve kesintisiz aksiyon dolu bir oynanış ile yeni bir tehdidi ortadan kaldırmak için mücadele vereceksiniz.

Fast & Furious Crossroads için yayınlanmış olan yeni ekran görüntülerinde ise senaryo boyunca kullanacağınız arabalar ekrana geliyor.