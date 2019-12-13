Fast & Furious Crossroads Oyunu, Hızlı ve Öfkeli 9 Filmi Aynı Anda Gelecek

Araba tutkunlarının favori aksiyon filmlerinden Fast & Furious’ın (Hızlı ve Öfkeli) oyunu gelliyor. Vin Diesel, Michelle Rodriguez ve Tyrese Gibson’ı göreceğimiz oyun, Fast & Furious Crossroads adıyla PC ve konsollara çıkış yapacak.

Yönetmenliğini Justin Lin’in yaptığı Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, John Cena, Helen Mirren ve Charlize Theron’un başrolleri paylaştığı yeni Hızlı ve Öfkeli flimi Fast & Furious 9, 21 Mayıs 2020’de vizyona girecek. Sevindirici haber filmin sinemada oynamasıyla birlikte oyunu da hayranlarıyla buluşacak. Bandai Namco ve Project Cars’ın geliştiricisi Slightly Mad Studios tarafından geliştirilen Hızlı ve Öfkeli oyunu Fast & Furious Crossroads adını taşıyor. PC, PS4 ve Xbox One platformuna çıkış yapacağı açıklanan yapım takım tabanlı araç soygunlarına ilişkin aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkacak. Oyunda yer alacak karakterlere (Vin Diesel, Michelle Rodriguez ve Tyrese Gibson) Star Trek: Discovery ve The Walking Dead filminden Sonequa Martin-Green, John Wick: Parabellum filminden Asia Kate Dillon ses verecek.

Bir arabadan hareketli bir trene ölümüne atlama gibi filmin nefes kesen sahnelerinin yaşanacağı aşikar olan oyunun hem tek oyunculu hikaye modu hem de çok oyunculu (multiplayer) modu olacak. Oynanışa ilişkin daha fazla detay paylaşılmazken, oyunun bol aksiyonlu, silah ve patlamalarla dolu olacağını gösteren ve grafik kalitesini ortaya koyan tanıtım videosu Fast & Furious Crossroads Trailer videosu paylaşıldı.