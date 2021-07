Fatal Frame: Maiden of Black Water Çıkış Tarihi Duyuruldu

Fatal Frame: Maiden of Black Water çıkış tarihi sonunda duyuruldu. Serinin uzun zamandan sonra bir Nintendo konsolunun dışına çıkacak oluşu büyük heyecan yarattı. Peki son oyunun çıkış tarihi ne zaman? Detaylar haberimizde.

Uzun süredir sessizliğini koruyor olsa da, Fatal Frame serisi korku oyunları arasında önemli bir yere sahiptir. İlk oyunu 2001 yılında çıkan seri, 2015 yılına kadar beş oyunla karşımıza çıkmıştı. Her ne kadar ilk iki oyun PlayStation 2 ve Xbox ve üçüncü oyun da PlayStation 2 için satışa sunulmuş olsa da, Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse ve Fatal Frame: Maiden of Black Water için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Koei Tecmo ile Nintendo arasındaki anlaşmadan ötürü, Wii ve Wii U konsollarına özel kalmıştı. Ne var ki E3 2021 fuarındaki Nintendo sunumunda, Koei Tecmo tarafından yapılan sürpriz bir duyuru ile satışa sunulan son Fatal Frame oyununun PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One ve Xbox Series için de uyarlanmakta olduğunu öğrenmiştik.

Serinin önceki oyunları dururken son oyunun uyarlanması kafalarda soru işaretleri oluşturmuş olsa da, iyi yanından bakacak olursanız, henüz Fatal Frame: Maiden of Black Water oynamamış veya seri ile tanışma şerefine nail olamamış oyuncular için bulunmaz bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz.

Yuri Kozukata, Miu Hinasaki ve Ren Hojo isimli karakterlerin başlarından geçenlerin anlatıldığı oyunun hikayesine göre ana karakterimiz Yuri, geçirdiği bir kazanın ardından insanların anılarını ve deneyimlerini ve ölen insanları görebilmek gibi bir yetenek kazanıyor. Karakterimiz bu yüzden yanlış anlaşıldığı için insanlar ile arasına mesafe koymuş olsa da, bu yönde gelen yardım taleplerini yine de geri çevirmiyor.

Serinin şimdilik son oyunu, Yuri Kozukata, Miu Hinasaki ve Ren Hojo karakterlerinin Hikami Dağı civarında daha önceden kaybolanları bulabilmek için verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Senaryo boyunca dağın sularında bulunan tehlikeli ruhlar ile savaşabilmek için de önceki oyunlarda olduğu gibi Camera Obscura yine en büyük yardımcımız olacak.

Fatal Frame: Maiden of Black Water Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Yakın bir zaman önce yeni bir duyuru daha yapan Koei Tecmo, PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One ve Xbox Series için çıkacak olan oyun için 28 Ekim 2021 tarihini verdi. Ancak bu oyunun Avrupa bölgesinde Project Zero: Maiden of Black Water adıyla satışa sunulacağını belirtelim.

Geliştirilmiş versiyonda lens tipi, çerçeve ve odak gibi farklı yenilikler ile fotoğraf modunun yanı sıra, Yuri Kozukata, Miu Hinasaki ve Ren Hojo karakterleri için yeni kıyafetler de bulunacak. Oyunun ayrıca standart sürüme ek olarak Dijital Deluxe sürümü de duyuruldu. Bu sürümde, ekstradan dijital sanat kitabı ve serinin önceki oyunlarındaki karakterlerden esinlenilmiş altı kostüm daha bulunacak.

Eğer sürüm fark etmeksizin ön-sipariş verir veya çıkışınsan sonraki iki hafta içerisinde satın alırsanız, Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout oyunundan esinlenilen Ryza kostümü hediyeniz olacak.