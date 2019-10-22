Fatal Frame Üreticisi, Switch için Yeni Bir Oyun Yapmak İstiyor

Oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan Fatal Frame (Avrupa ve Japonya'da Project Zero olarak biliniyor) serisi uzun zamandır sessizliğini koruyor. İlk üçü PlayStation ve Xbox konsollarına çıkmış olan serinin devam oyunları, Nintendo ve Koei Tecmo arasında halen geçerli olan anlaşma kapsamında Wii ve Wii U konsollarına çıkmıştı. 2014 yılındaki Fatal Frame: Maiden of Black Water sonrasında beş senedir yeni bir oyun göremedik. Üretici Keisuke Kikuchi, Switch için yeni bir oyun yapmak istiyor.

Oynanış yapısı oldukça enteresan olan seri oyunları hayalet hikayelerine dayalıdır. Senaryo boyunca ruh olan düşmanlarınızla savaşabilmek için Camera Obscura kullanıyorsunuz. Bertaraf ettiğiniz düşmanlardan topladığınız puanlarla da kameranızı geliştirerek fonksiyonelliğini arttırabiliyorsunuz.

Yakın bir zaman önce Nintendo Everything, Fatal Frame Üreticisi Keisuke Kikuchi ile bir röportaj yapma fırsatı buldu. Serinin geleceğinin de sorulduğu röportaj sırasında Kikuchi, Switch için yeni bir oyun yapma konusunda isteğini dile getirdi.

"Evet, Switch için bir Fatal Frame yapmak istiyorum." yorumunda bulundu Keisuke Kikuchi ve devam etti. "Konsol taşınabilir moddayken ve etrafta dolaşırken oynamak fazlasıyla eğlenceli olacaktır diye düşünüyorum."

Açıkçası Switch konsolunun hareket kontrolcüsü ile bir Fatal Frame oynamak inanılmaz zevkli olacaktır diye düşünüyorum. Konsolu bir fotoğraf makinesi gibi tuttuğunuz ve düşmanlarınızı bu şekilde bertaraf ettiğiniz bir oynanış şeklini hayal edin. Sizce de heyecan verici olmuyor mu? Ne var ki ipler Nintendo şirketinin elinde olduğu için, son kararı onlar verecek. Bakalım güncel konsolda serinin yeni bir oyununu görebilecek miyiz?