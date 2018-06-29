Fatih Akın, Stephen King’in Ünlü Romanını Beyaz Perdeye Uyarlayacak

Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın, ünlü yazar Stephen King’in “Firestarter" romanını beyaz perdeye uyarlayacak.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen 75. Altın Küre Ödül Töreni'nde “In The Fade” (Paramparça) ile En İyi Yabancı Film ödülünü kazanan Akın, çok ses getirecek bir projenin daha altına imza atmaya hazırlanıyor.

Gerilim ve korku türündeki romanların efsane isimi Stephen King’in, ülkemizde "Tepki" ismiyle çevrilen Firestarter romanını sinemaya uyarlayacak olan başarılı yönetmen, Universal Pictures ile anlaşma sağladı.

Filmin senaryosunu, Netflix’in popüler yapımlarından Narcos’un 4. sezonunda çalışmış olan Scott Teems kaleme alacak. Hollywood’un iki dev ismi, Universal Pictures ile Oscar ödüllü “Get Out” filmine imza atan Blumhouse ortaklığında çekilecek film, ilk kez 1984 yılında beyaz perdeye uyarlanmıştı.

Drew Barrymore'un başrolde olduğu 1984 yapımı Firestarter filmi

Stephen King’in ünlü bilimkurgu romanı, gizli bir deney sonucu ateşi kontrol edebilme gibi bir takım pirokinetik yeteneklere sahip olan Charlie’nin, bu yeneğini bir silaha dönüştürmek isteyen devletin gizli bir örgütü tarafından kaçırılmasını ve sonrasında gelişen olayları anlatıyor.

Firestarter, King’in beyaz perdeye uyarlanan ilk filmi olmayacak. Ünlü yazarın daha önce IT, Dark Tower, Gerald's Game ve 1922 gibi eserleri sinemada izleyicilerle buluşmuştu.

Öte yandan Fatih Akın’ın ilk Hollywood yapımında nasıl bir başarı sağlayacağı şimdiden merak ediliyor. 2004 yılında Duvara Karşı (Gegen Die Wand) isimli filmi ile Altın Ayı ödülünü kazandıktan sonra dünya çapında ün kazanan başarılı yönetmen, devamında çektiği birçok filmle takdir görmeyi başarmıştı.