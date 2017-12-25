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"Fatih Terim Gelirse Denize Atlarım" Diyen Taraftar Sözünü Tuttu

Fatih Terim Gelirse Denize Atlarım Diyen Taraftar Sözünü Tuttu
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Sosyal Medya
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Fanatik bir Galatasaray taraftarı olan Burak Demirbaş, "Fatih Terim gelirse Aralık'ta denize atlarım" tweetinin hakkını verdi ve dondurucu soğukta kendini Boğaz'ın buz gibi sularına bıraktı!

Fatih Terim'in 21 Aralık'ta "Nerede Kalmıştık" tweeti ile başlayan sosyal medyadaki çılgınlık, bambaşka bir boyuta taşındı. Daha önce, #FatihTerimGelirse hashtag'iyle "Fatih Terim gelirse Aralık'ta denize atlarım" diyen Demirbaş, sözünü tuttu ve denize atladı.

Sarı kırmızılı taraftar, havanın buz gibi olmasına aldırış etmedi ve "Fatih Terim içimizi ısıtır" diyerek boğazın soğuk sularına kendini bıraktı. Denizden çıkarken "Allah Kerim, Fatih Terim" demeyi de ihmal etmeyen Galatasaray taraftarı, görünen o ki bu alanda yeni bir meydan okuma başlatmak istiyor.

"Fatih Terim gelirse atlarım demiştim. Şimdi siz sözünüzde durun" tweetiyle arkadaşlarını etkiletleyen ve challenge'a davet eden sarı kırmızı taraftar, bir anda sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

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