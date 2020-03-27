Fatih Terim'in Sağlık Durumu Nasıl? İşte Açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında Buse Terim açıklamalarda bulundu.

Buse Terim Açıklama Yaptı!

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, babasının durumunun iyiye gittiğini belirtti. Instagram üzerinden açıklama yapan Buse Terim açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Babamın durumu daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum."

Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak da koronavirüs sebebiyle tedavi altına alınmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada virüsün tüm Türkiye'ye yayıldığını açıklamıştı. 26 Mart'ta yapılan açıklamada Türkiye'de 75 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği söylenmişti.

Koronavirüs yakın temas ile bulaşmakta. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta.

Gerek olmadıkça evden dışarı çıkılmaması önerilmekte. Uzmanlar koronavirüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.