Fatih Terim, Son Yapılan Koronavirüs Test Sonucunu Duyurdu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son yapılan koronavirüs testinin sonucunu açıkladı.

Fatih Terim Koronavirüsü Yendi

Fatih Terim, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Bildiğiniz gibi yaklaşık 1 aydır bu virüsle mücadele ediyorum. İnanın hiç kolay değildi fakat bugüne şükürler olsun. Bugün, uzun süre tedavim sonrasında ilk negatif test sonucumu aldığımı buradan duyurmak sizlerle paylaşmak istiyorum.

Belki bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ancak hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadan moralimizi en yüksek seviyede tutacağız inşallah. Bu ülke, bizler ne badireler atlattık. İnşallah ülke olarak bunu da el ele atlatacağız. Hayatta her şeyin yeri doluyor bir şekilde. Eksik veya tam doluyor ama doluyor. Bir tek şey hariç, o da canımız. O yüzden lütfen kendinize, sevdiklerinize iyi bakın. Bana bir şey olmaz demeyin. Tüm uyarıları dikkate alalım."

Türkiye'de Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Son 24 saatte 34.090 test yapıldı ve 4.281 yeni vaka tespit edildi. Bugün 115 kişi hayatını kaybetti ve 875 kişi iyileşti.

15 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 69.392 oldu. Toplam can kaybı ise 1.518'e yükseldi.