Netflix Dizisi Fatma Fragmanı Yayımlandı

Netflix dizisi Fatma fragmanı paylaşıldı. Yayımlanan fragman kısa süre içerisinde yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Peki, dünyanın en popüler dijital yayın hizmetinin yeni orijinal yapımı olan Fatma yayın tarihi ne zaman, oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? Yerli yapıma ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Fatma Fragmanı Yayında: Yeni Netflix Dizisi Geliyor

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan dijital yayın hizmeti, özellikle yeni tip koronavirüs salgını ile beraber kullanım oranı önemli ölçüde arttı. Vaktinin büyük bir kısmını evde geçiren kişiler, Netflix üzerinden içerik izleyerek zaman geçiriyor. Dünyanın en popüler dijital yayın platformu, yeni içerikler üzerinde çalışarak içerik kütüphanesini güncel tutmayı hedefliyor.

Popüler platform Netflix, yeni orijinal yapımlar eklemeye devam ediyor. Daha önce Hakan: Muhafız, Atiye gibi yapımlara imza atan dijital yayın hizmeti bu kez yeni bir dizi ile karşımıza çıkacak. 190'dan fazla ülkede hizmet veren Netflix, Fatma isimli yeni Türk dizisinin fragmanını YouTube kanalı üzerinden yayımladı.

1 dakika 30 saniye uzunluğundaki fragman, kısa süre içerisinde 10 bini aşkın kişi tarafından izlendi. 1700'den fazla beğeni alan tanıtım videosuna 300'ü aşkın yorum yapıldı. Fragmana baktığımızda dizinin gerilim dolu olacağını görüyoruz. Suç, dram ve gerilim ögelerine sahip olan yapımın fragmanını aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Fatma Oyuncu Kadrosu

Burucu Biricik

Gökçe Eyüboğlu

Deniz Sen Hamzaoğlu

Melis Sezen

Kubilay Tunçer

Hazal Türesan

Uğur Yücel

Çağdaş Onur Öztürk

Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu ve Özgür Önürme'nin üstlendiği dizinin senaristliğini Özgür Önürme yapıyor. Fatma karakterini Burcu Biricik canlandıracak. Dizinin başrol oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Uğur Yücel ve Mehmet Yılmaz Ak yer alıyor.

Fatma Yayın Tarihi ve Konusu

Çok sayıda izleyici tarafından sabırsızlıkla beklenen Fatma, 27 Nisan tarihinde yalnızca Netflix isimli dijital yayın platformunda yayımlanacak. Mini dizinin ilk sezonunda 6 bölüm yer alacak. Temizlik işi yapan Fatma, kayıp eşini ararken kendisini hiç beklenmedik bir kaosta bulur.

Çok yakında yayımlanacak mini dizinin fragmanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yayımlanan fragmana ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.