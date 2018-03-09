Fatura İadeleri e-Devlet Üzerinden Takip Edilebilecek

Bünyesindeki binlerce hizmet ile vatandaşların birçok işini hızlıca halletmesini sağlayan e-Devlet, yepyeni bir özelliğe daha kavuştu. Artık cep telefonu faturalarında alacak iadesi olan vatandaşlar, tespit edilen alacak iadesini e-Devlet üzerinden görebilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenlemeye göre, haberleşme sektöründe abonelere uygulanacak yöntem ve bilgilendirme süreçleri ile kalan iade tutarları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına aktarıldı.

e-Devlet Kapısı'ndaki hizmet, toplam 200 bin ve daha fazla abonesi olan işletmeciler tarafından sunulacak. İşletmeciler, söz konusu iadeyi alacak aboneleri, kısa mesaj, elektronik posta, arama, sesli yanıt sistemi veya faturalar üzerinden ücretsiz olarak bilgilendirecek.

Vatandaşlar, faturalarındaki iade tutarlarını IBAN numalarını bildirerek kolayca temin edecekler. Yeni hizmette engelli vatandaşlar da düşünüldü. Engelli tarifelerinden yararlanan abonelere yapılacak bilgilendirmelerde işitsel ve görsel yöntemler kullanılacak.

Faturalı hatlarda, iade tutarları abonelerin son ödeme tarihi geçmiş borçlarından ilgili mevzuata uygun olarak hesaba katılacak. Ön ödemeli hatlarda iade edilecek tutarlar ise olması halinde işletmecinin aboneden alacağından temin edilecek.

IBAN bildirimin işletmeciye yapılmasının ardından iade süreci 15 gün içinde tamamlanacak. BTK, yeni usul ve esasların 30 Haziran 2018 itibarıyla yürürlüğe gireceğini bildirdi.