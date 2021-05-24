Beyaz Saray Doktoru Fauci'den Şok Açıklama: Covid-19 Doğal Değil

Beyaz Saray Koronavirus Görev Gücünün önde gelen üyelerinden biri olan Dr. Anthony Fauci, Covid-19'un doğal yollardan ortaya çıkmadığını iddia ediyor. Fauci, Koronavirüsün kökeniyle ilgili bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Amerika'nın bulaşıcı hastalıklar konusunda popüler isimlerinden biri ve ABD Başkanı Biden yönetiminin Koronavirüs salgını danışmanı olan Dr. Anthony Fauci, SARS-CoV-2 virüsünün doğal olarak geliştiğine "ikna olmadığını" söyledi. Dr. Fauci, virüsün kaynağı hakkında bir araştırma yapılması çağrısında bulundu.

Beyaz Saray Koronavirüs ekibinin lideri olan Fauci, Fox News'e verdiği bir röportajda, "Ben (doğal olarak ortaya çıktığına) ikna olmadım. Sanırım Çin'de olanları elimizden gelen en iyi şekilde bulmaya devam edene kadar araştırmalıyız" dedi.

Fauci, Covid-19'un bir hayvandan ortaya çıktığını ve ardından insanlara bulaştığını örtük olarak reddetti. Bildiğiniz üzere bu, Koronavirüs hastalığının kökeni ile ilgili yaygın teorilerden biriydi.

Fauci, "Virüsü araştıran insanlar büyük olasılıkla hayvandan ortaya çıkıp daha sonra bireyleri enfekte ettiğini söylüyor, ancak bu başka bir şey de olabilir ve bulmamız gerekiyor. Virüsün kökenini araştıran herhangi bir araştırmadan kesinlikle yanayım" diye ekledi.

Fauci, Covid-19'un doğal yollardan ortaya çıkmadığını söyledi

Şimdiye kadar Covid-19'un kökeni hakkında, virüsün araştırmacılar tarafından tasarlandığını ve Çin'in Wuhan kentindeki laboratuvardan çıktığını söyleyen ortak bir hipotez var. Daha önce birkaç bilim adamı, laboratuvar sızıntısı teorisinin, yanlış olduğu kanıtlanana kadar ciddiye alınması gerektiğini söylemişti. Biden yönetiminin popüler tıbbi danışmanı, yeni açıklamalarıyla dünya gündemine oturmayı başardı.

Fox News, Trump yönetim yetkililerinin ve Cumhuriyetçi Parti üyelerinin uzun süredir Covid-19'un Çin'deki bir laboratuvar sızıntısının sonucu olma ihtimalinin yüksek olduğunu savunduğunu söyledi. Bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütü, geçen hafta laboratuvar sızıntı teorisini "son derece olasılık dışı" olduğunu duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, araştırma ekibinin bir laboratuvar olayının ardından virüsün insan popülasyonuna girip girmediğine ilişkin değerlendirmesinin "yeterince kapsamlı" olmadığını ve daha fazla araştırma gerektirdiğini aktardı.

Daha önce de Rusya'nın Güvenlik Konseyi sekreteri Nikolai Patrushev, "ABD'nin kontrolü altındaki biyolojik laboratuvarların tüm dünyada sıçramalar ve sınırlar içinde büyüdüğü gerçeğine dikkat etmenizi öneririm. Garip bir tesadüf gibi görünen bu laboratuvarlar Rusya ve Çin sınırlarının yakınında" demişti.

Beyaz Saray, laboratuvar sızıntı teorisini çürütecek kanıtlar görülüp görülmediğini henüz söylemedi, ancak bağımsız bir soruşturma için önceki çağrılara katıldı.