Dr.Fauci'den Normalleşme Açıklaması: Ne Zaman Eskisi Gibi Olacağız?

Ne zaman eskisi gibi olacağız? Ne zaman normal hayatımıza geri döneceğiz? Koronavirüs ne zaman bitecek? Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Ülkeler aşılama yapmaya başladı ve aşı çalışmaları da aralıksız sürüyor. Peki ne zaman normalleşeceğiz? Dr. Anthony Fauci açıklama yaptı.

Ne Zaman Normale Döneceğiz?

Dr. Anthony Fauci, ABD'nin pandeminin getirdiği günlük yaşamdaki sert değişiklikleri gerçekten kaldırmaya başlayabilmesi için Amerikalıların güçlü bir çoğunluğunun aşılanması gerektiğinin altını çizdi. Beyaz Saray basın brifinginde Fauci, Başkan Joe Biden'ın ilk 100 günde 100 milyon insanı aşılama hedefinin "makul" olduğunu söyledi.

Aşılar ne kadar çok hızlı ve fazla kişiye yapılır ise daha erken normale döneceğiz.

Fauci, ABD'nin yaz sonuna kadar insanların% 70 ila 85'ini aşılaması halinde sonbaharda bir "normallik derecesine" yaklaşabileceğini söyledi. Bunun "en iyi senaryo" olduğunu belirtti. Türkiye'de de aşılama çalışmaları devam ediyor. 14 Ocak Perşembe günü Türkiye genelinde başlatılan aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Türkiye’de mart ayı ortasına kadar 27 milyon kişiye aşı yapılması, bu sayıya ulaşıldığında ise yasakların bir bölümü kaldırılması hedeflenmekte. Planlamalar belirtildiği gibi gerçekleşir ise çok yakında eski hayatımıza kavuşuyor olacağız.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

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Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz.

Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.