Favipiravir Yan Etkisi Var mı? Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı!

Favipiravir yan etkisi var mı, ilacı kullanan kişilerde bugüne kadar hiç yan etki görüldü mü? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, geçen günlerde koronavirüse karşı etkisiz olduğu ileri sürülen ilacın yan etkisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Favipiravir, koronavirüs salgınının ilk büyük dalgasından sonra tedavilerde kullanılmaya başlanmıştı. Geçen günlerde yayımlanan PRESECO çalışması ile ilacın COVID-19'da iyileşme süresini kısaltmada herhangi bir etkisi olmadığı ortaya çıktı.

DHA'daki bilgilere göre çalışma, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Meksika'daki 38 merkezden yaklaşık 1150 hafif-orta semptoma sahip koronavirüs hastası ile gerçekleştirildi. Evde ilaç ile tedavi edilen hastaların durumu uzaktan takip edildi.

Bu çalışmanın sonucunda da favipiravir tedavisinin hastaların iyileşme süresi üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı gün yüzüne çıkarıldı.

Favipiravir tedavisinin koronavirüs hastaları üzerinde bir etkisinin olmadığı anlaşılınca daha önce ilacı kullananların endişelenmeye başladığı gözlendi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz ise yapmış olduğu açıklamada insanlarda oluşan panik havasına gerek olmadığını vurguladı.

Prof. Dr. Yavuz, şimdiye kadar favipiravir ile yapılan çalışmaların ya gözlemsel ya az sayıda vaka ya da plasebo grubu olmayan küçük çaplı, heterojen hasta gruplarının kapsam alanındaki çalışmalar olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Yavuz'a göre PRESECO ile ayaktan tedavi gören hastalar incelendi. İlk yayımlanan sonuçlara göre ilacın hastalığı tedavi etmede çok da etkili olmadığı ortaya çıkarıldığını öne süren Prof. Dr. Yavuz, ilacın Türkiye'de tedavi protokolünden çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Hastalarda Favipiravir Yan Etkisi Görüldü mü?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yavuz, favipiravir yan etkisi ile ilgili yaptığı açıklamada şimdiye kadar ilacı kullanmış kişilerin hiçbirinde yan etki bakımından tehlikeli bir durumun gözlemlenmediğini söyledi.

Yavuz, ölümcül bir salgın ile karşı karşıya olunduğu günlerde büyük çaplı çalışmaların sonuçların beklenebileceği kadar vaktin olmadığını, bu nedenle bütün dünyanın bu ilaçları kullanmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Hidroksiklorokin de bunlardan biri olduğunu belirten Prof. Dr. Yavuz, Avrupa ve Amerika'da kullanılan remdesivirin de favipiravir gibi olduğunun altını çizerek favipiravir tedavisini kendisinin de kullandığını ifade etti.