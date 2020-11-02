Prof. Dr. Tüysüz, Fay Hattı Üzerinde Olan Şehirleri Açıkladı

Prof. Dr. Okan Tüysüz, fay hattı üzerinde olan şehirleri açıkladı. "Deprem bilimcileri tedirgin eden fay hatları hangileri?" sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Tüysüz, afet kültürünün geliştirilmesi gerektiğini belirterek deprem, çığ, sel gibi bütün afetleri kapsayacak bir şekilde önlemlerın alınması gerektiğini söyledi.

Fay Hattı Üzerinde Olan Şehirler Nedir?

Habertürk’te yayımlanan habere göre İTÜ Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, fay hattı üzerinde olan şehirleri açıkladı. Prof. Dr. Tüysüz, yaptığı açıklamada, "Beni korkutan yer Türkiye'nin tamamı. Öncelikli olan yer tabii ki; Marmara Bölgesi. Hem nüfus yoğunluğu hem beklenen depremin büyüklüğü hem de ekonomik olarak Türkiye'nin can damarının İstanbul'da atması nedeniyle. Bunun dışında Bingöl Yedisu kırılmaya çok yatkın. Yine Palu (Elazığ) civarı, Hatay-Kahramanmaraş arası benim kırılmasını beklediğim fay hatları. Bu hatların hepsinde 7 ve 7 üzerinde bir deprem yaratabilir” dedi.

Fay hattı üzerinde olan şehirleri açıklayan Prof. Dr. Tüysüz, Türkiye'de 550 tane bilinen diri fay hattı var. Türkiye'nin 18 ili ise aktif fay hattının üzerinde. Bu kentlerimiz; Aksaray, Bolu, Yalova, Bursa, Sakarya, Manisa, Balıkesir, İzmir, Denizli, Aydın, Kahramanmaraş, Erzurum, Hakkâri, Hatay, Eskişehir, Muğla, Bingöl ve Kütahya” şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Depreme hazırlıktan başka bir şey yapamayız. Bir afet kültürünün geliştirilmesi deprem, sel, çığ, kuraklık gibi tüm afetleri kapsayacak biçimde önlemlerin alınması gerekiyor. İkincisi de deprem açısından bakacak olursak yönetmeliğe uygun olmayan yapılaşmanın mutlaka önüne geçmeliyiz; başka yol yok.”

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Türkiye bir deprem ülkesi ve Türkiye'nin her yerinde deprem oluşturan faylar var. İzmir depremi bize şunu gösterdi. İzmir'de deprem olmadı; 70 kilometre uzakta bir deprem oldu ama birçok bina yıkıldı. Bazen yanınızdan fay geçmese de eviniz yıkılabilir. Türkiye'nin en sağlım görülen yerlerinde bile binaların yıkılabilmesi söz konusu olabilir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ersoy, “Batı Anadolu'da, İzmir çevresi başta olmak üzere çok fay zonu var. Ege Bölgesi'nde faylar kısa ama sayısı fazla. Batı Anadolu'da sık sık depremler olur. Marmara'da Kuzey Anadolu Fay hattında hareketlilik bekleniyor; bu tüm Marmara'yı etkileyecektir. Muğla'dan Çanakkale'ye kadar tüm yerleşim yerlerinin yanında faylar var ve bunlar deprem oluşturmaya çok müsait. Pek çok yerleşim alanı Türkiye'de fay zonunun üzerinde” dedi.

Prof. Dr. Ersoy, yaptığı açıklamada, “Şu dakika itibariyla 7 büyüklüğünde bir deprem Türkiye'nin her yerinde olabilir. Afetten sonra kriz yönetimi artık çağ dışı. Bunda elbette çok başarılıyız ama bunun yerine artık afet olmadan planlamak gerekiyor. Sıkı tedbirler almamız gerekiyor” ifadelerilerine yer verdi.

Jeolog Şener Üşümezsoy, “Ege'nin dışında, Sivrice (Elazığ),Pütürge (Malatya),Çelikhan (Adıyaman) Gölbaşı bölgesinde de bir hareketlilik söz konusu olabilir. Buradaki fay zonu en son 1875 yılında kırılmıştı. Yine Tanyeri (Erzincan) ile Yedisu (Bingöl) arasındaki fay hattı risk taşıyor. Buradaki hat 1784 yılında kırıldı. Bu belirttiğim zonların 7 ve 7'nin üzerinde deprem yaratması söz konusu olabilir” şeklinde konuştu.