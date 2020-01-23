Fayton Keyfi Elektrikle Devam Ediyor

Adalarda faytonları çeken atların uygunsuz şartlarda bakılması, yıllarca tartışma konusu oldu. İBB Meclisi’nin aldığı fayton yasağı kararı ise tartışmaya son noktayı koydu.

Adalar denince akla ilk gelen özelliklerden birisi olan faytonla gezintinin yasaklanması üzerine, alternatif çözüm arayışı başlamıştı. İstanbul Park’ta üretilen elektrikli faytonlar soruna çözüm oldu.

Yaklaşık 15 yıllık bir çalışmanın ardından, tamamen yerli olarak üretilen elektrikli faytonlar büyük beğeni topladı. Test sürüşü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından gerçekleştirilen elektrikli faytonlar, 6-8 saat arasında şarj oluyor ve tam dolu pil ile 70-80 km arasında yol alabiliyor.

Tuzla İstanbul Park’ta gerçekleştirilen test sürüşü başarılı geçen faytonun, üretimine devam edilerek yurt içinde dağıtılması planlanıyor.

Hayvanlar Ölmesin

Test sürüşü sonrası, basına açıklamada bulunan Varank; elektrikli faytonların uygun bir alternatif olduğunu, atların daha fazla zarar görmesinin önüne geçilebileceğini belirtti. Bunun yanı sıra Varank, yerli üretimin daha çok destek görmesi gerektiğinin de altını çizdi. Yerli üretimi destekleyici mevzuatların bulunduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı, halkın da daha çok yerli üretimi kullanmayı tercih etmesini temenni ettiklerini ifade etti.