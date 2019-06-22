Fazla Mesai Yapanları Bekleyen Büyük Tehlike!

Günümüzde farklı meslek gruplarında çalışan birçok insan var. Bunların bir kısmı sadece normal mesai saatleri arasında çalışırken (08:00 - 17:00 gibi), daha şanssız olan diğer kısım normal çalışma saatlerinin dışında fazla mesai yapmak zorunda kalıyor.

Uzun mesai yapmanın insan sağlığı açısından faydalı olmadığı zaten biliniyordu ancak Fransız bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada çok daha çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmada, 10 saatten uzun süre çalışanlarda inme riskinin arttığı sonucuna ulaşıldı.

MedicalXpress'te yayınlanan araştırmaya göre, bir yıl içerisinde en az 50 gün boyunca, günde minimum 10 saat çalışanlarda inme riski yüzde 29 artıyor. 10 yıl boyunca düzenli olarak günde 10 saat çalışanlarda da bu riskin yüzde 45 arttığı belirtildi.

Özellikle 50 yaş üstündeki çalışanların uzun çalışma saatlerinden daha çok etkilendiği ve daha ölümcül sonuçlarla karşılaştığı ifade edildi.

Araştırma yaklaşık 7 yıl sürdü ve araştırmaya 18 - 69 yaş arasındaki 143.592 kişi katıldı.