Fazla Tuz Tüketimi, Beyinde Sorunlara Yol Açabiliyor

Hepimiz fazla tuz kullanımının sağlığımız üzerinde olumsuz etkileri olduğunu biliyoruz. Ancak tuzun fazla kullanımının genelde tansiyon üzerindeki olumsuz etkisi bilinse de beyin üzerinde de etkileri olabileceği daha önce bilinmiyordu.

Cornell Üniversitesi Weill Tıp Fakültesi’nde yapılan araştırmaya göre fazla miktarlarda sodyum tüketmek, beynin düşük bilişsel performans göstermesine yol açarak zamanla demansa neden olabiliyor. Burada kilit nokta ise beyni besleyen damar sisteminin sağlığında önemli bir rol oynayan nitrik oksit oluyor.

Nitrik oksit, kan damarlarının sağlığı için çok önemlidir ve vücuttaki pek çok hücre tarafından üretilir. Bu bileşik, damarların genişlemesini ve bu sayede kan akışının iyileşmesini sağlarken kan basıncını düşürür. Çok tuzlu yiyecekler tüketmek ise nitrik oksit miktarında düşüşe neden olur. Sonrasında ise bu durum beyindeki tau isimli proteinin birikmeye başlamasına neden olur. Bunun sonucunda ise bilişsel sorunlar yaşanıp Alzheimer hastalığı gelişebilir.

Tuz bakımından zengin beslenen fareler üzerinde yapılan araştırmada, tau birikmesinin demans sebebi olduğu görüldü. Yani farelerde gözlenen demansın sebebi, fazla tuz tüketimi sonucunda tau seviyesindeki dengesizliklerin tetiklenmesinden kaynaklandı.

Demansın kesin nedeni şimdilik bilinmese de hayat tarzının büyük bir etkisi olduğu düşünülüyor. Bu nedenle uzmanlar sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve iyi uykunun Alzheimer yaşama riskini azalttığını düşünüyor.