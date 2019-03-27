FBI, 4,5 Milyon Dolar Değerindeki Kripto Para Birimine El Koydu

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), dark web’deki suç faaliyetlerine yönelik yapılan operasyonda, 4.5 milyon dolar değerindeki kripto para biriminin ele geçirildiğini açıkladı.

FBI’ın SaboTor adını verdiği operasyon, 61 tutuklama ve internette suç içerikli faaliyette bulunan 50 dark web hesabının kapatılmasıyla sonuçlandı.

Operasyonda ayrıca, yaklaşık 300 kilo uyuşturucu, 51 ateşli silah, 4,5 milyon dolar değerinde kripto para birimi, 2,48 milyon dolar nakit para ve 40.000 dolar değerinde altın ele geçirildi. FBI, hangi dijital para birimlerinin ele geçirildiğini ise açıklamadı.

11 Ocak - 12 Mart tarihleri ​​arasında gerçekleştirilen SaboTor Operasyonu, dark web’teki opioid satıcılarını hedef alıyordu. Son yıllarda opioid ilaçlarılarının aşırı kullanımından kaynaklı binlerce Amerikalı hayatını kaybetti.

Opioid, vücutta morfin etkisi gösteren kimyasal bir madde. Kanser gibi ağır hastalıkların tedavisinde kullanılan opioid türevi ağrı kesiciler ana kullanım amacı dışında uyuşturucu olarak da kullanılıyor. Aşırı dozda kullanıldığında bağımlılık yapıp ölümlere sebep olabiliyor.

Operasyonun yürütülmesi için Uyuşturucu Enformasyon İdaresi (DEA), İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI), ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) dahil olmak üzere bir dizi kolluk kuvveti FBI ile işbirliği yaptı.

FBI Müdürü Christopher Wray, çevrimiçi opioid kaçakçılığına karşı mücadelede çok önemli bir adım attıklarını söyledi. Dark Web’in sanıldığı kadar karanlık olmadığını belirten Wray, "İnternet üzerinden yasadışı bir ürün satın aldığınızda veya sattığınızda, kolluk kuvvetlerinden gizlenemezseniz ve kendinizi tehlikeye atmış olursunuz" dedi.