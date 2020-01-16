FBI, Amerika'da Yaşayan Türk'ün iPhone'unu Hackledi!

FBI tarafından yapılan yardım taleplerini cevapsız bırakan ve karşı çıkan Apple, daha önemli bazı sorunlarla karşı karşıya gibi gözüküyor.

Cihazı Hackledi

Bildiğiniz üzere FBI periyodik olarak belirli dönemlerde Apple ile iletişim kuruyor ve potansiyel suçluların kullanıcı verilerine erişebilmek için bir arka kapı istiyor. Bunun alakasız kullanımından korkan ve marka imajının zedelenmesine yol açacağını düşünerek bu istekleri geri çeviren şirket, görünüşe göre daha büyük bir sorun ile karşı karşıya.

Forbes tarafından aktarılan habere göre FBI yetkilileri geçtiğimiz dönemlerde GrayKey olarak adlandırılan cihaz ile kilitli bir iPhone 11 Pro Max modelinin verilerine ulaşmayı başardı.

Verilerine ulaşılan cihaz Barış Ali Koç isimli bir vatandaşa ait. Adından da anlayabileceğiniz üzere en azından Türk kökenli olan Barış, suçlu kardeşini kendi kimlik bilgilerini kullanarak ve yalan söyleyerek yurt dışına göndermek ile suçlanıyor. Şimdi bir savunma anlaşması imzaladı ve mahkumiyetini bekliyor.

Öte taraftan Barış Ali Koç'un avukatı Ameer Mabjish, verilerin toplandığı cihazın kilitli olduğunu ve başka herhangi birinin cihaza erişiminin mümkün olmadığını (en azından normal şartlarda) savundu. Üstelik yetkililer cihaza Face ID yolu ile erişim için herhangi bir zorlamada da bulunmamıştı.

Buna karşın gizlilik ve güvenlik yöntemleri ile övünen Apple'ın en güncel cihazının verilerinin sızdırılması kullanıcılar tarafından hoş bir şekilde karşılanmadı. Apple, söz konusu gelişmelerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.