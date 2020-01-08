FBI, Apple'dan Destek İstedi

Geçtiğimiz ay, Florida Donanma üssünde ateş ettiğinden şüphelenilen Mohammed Saeed Alshamrani'ye ait iki iPhone'un kilidini açmak için FBI, Apple şirketinden destek istedi. FBI tarafından Apple şirketine gönderilen mektupta, telefonları aramak için mahkeme izninin olduğu ancak müfettişlerin telefon kilitlerini açamadıkları belirtildi.

2016 yılında FBI, bir terörist tarafından kullanılan iPhone telefonun kilidini açmak için Apple’dan destek istemişti. Ancak Apple firması kişisel verilerin korunması gerekliliği nedeniyle FBI’ya destek vermek istememişti. Üçüncü bir kişi tarafından ilgili telefonun kilidinin açılması üzerine, konu gündemde çok fazla konuşulmadan kapanmıştı.

Apple CEO’su Müşteri Verilerinin Korunmasına Dikkat Çekti

FBI’ın Apple’dan, telefon kilitlerinin açılması için destek istemesi üzerine Apple CEO’su Tim Cook, müşteri verilerinin korunması kanununa dikkat çekti. Yaklaşık bir ay kadar önce dava ile ilgili olarak, talep edilmesi üzerine ellerindeki bütün bilgiyi paylaştıklarını belirten Cook, telefonlarda müşteri bilgilerini koruma amaçlı güçlü şifreleme özelliği kullandıklarını ifade etti.

Konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçınan FBI yetkililerinin, Tim Cook’un açıklaması üzerine telefon kilitlerini açtırmak için diğer federal ajanlardan, başka ülkelerin uzmanlarından destek istediği söyleniyor.