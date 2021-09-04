FBI: Çin Hükümeti, Uygurları Dijital ve Fiziksel Olarak Taciz Ediyor

FBI, Çin'in Uygurlara tacizde bulunduğunu ima eden bir rapor paylaştı. FBI'a göre Pekin yönetiminin yürüttüğü ulusötesi baskı faaliyeti, ABD yasalarını ve bireysel hakları ihlal ediyor. FBI, Çinli yetkililerin ABD destekli Uygurları hacklediğini söyledi.

FBI, Çin hükümetinin ABD destekli Uygur Müslümanlarını korkutmak, susturmak ve taciz etmek için hem kişisel hem de dijital teknikleri kullandığı konusunda uyardı.

Çin hükümeti uzun süredir Uygur nüfusuna ve Çin'in Sincan bölgesindeki diğer Müslüman etnik gruplara yönelik muamelesi nedeniyle insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesine göre, bir milyondan fazla Uygur toplama kamplarında gözaltına alındı ​​ve diğer birçok Uygur devlet destekli siber saldırılar tarafından hedef alındı ​​ve hacklendi. Çin ise bu iddiaları defalarca yalanladı.

FBI, Çin'in Uygurlara tacizde bulunduğunu söyledi

Son aylarda Çin hükümeti, ABD ve diğer Batı demokrasilerinde yerleşik olanlar da dahil olmak üzere yabancı eleştirmenleri kapatma çabalarında giderek daha agresif hale geldi. Bu çabalar en nihayetinde FBI'ın dikkatini çekti.

Sınıflandırılmamış bir bültende FBI, Çinli yetkililerin diaspora ve sürgün topluluklarının üyelerini korkutmak veya susturmak için fiziksel ve dijital yollara başvurduğunu söylüyor. Pekin yönetimi, ABD merkezli Uygurlar ve Tibetliler, Falun Gong üyeleri ve Tayvan ve Hong Kong aktivistleri de dahil olmak üzere diğer Çinli mülteciler ve muhaliflere uyum sağlama girişiminde bulundu.

FBI bülteninde, "Uyumsuzluk için tehdit edilen sonuçlar arasında ABD merkezli bir kişinin ailesinin veya arkadaşlarının Çin'de gözaltına alınması, Çin merkezli varlıklara el konulması, dijital ve yüz yüze taciz, Çin hükümetinin ülkesine geri gönderilmeye zorlama girişimleri, bilgisayar korsanlığı ve dijital saldırılar yer alır." ifadeleri kullanıldı.

FBI, ABD merkezli bireylerin tacizle karşı karşıya kaldığı dört örneği vurguladı. Haziran ayındaki bir davada Çin hükümeti, ABD hükümeti tarafından finanse edilen haber servisi Radio Free Asia adına Çin ve Uygurları baskı altına almaya devam ettikleri için misilleme olarak altı ABD merkezli Uygur gazetecinin aile üyesini hapse attı.

Bülten, 2019 ile Mart 2021 arasında Çinli yetkililerin WeChat'i ABD merkezli bir Uygur'u aramak ve mesaj göndermek için Uygurların kötü muamelesini alenen tartışmaktan caydırmak için kullandığını söyledi. Bu kişinin aile üyeleri daha sonra Sincan kamplarında gözaltına alındı.

FBI, ABD kolluk görevlilerinin yanı sıra halktan, Çin hükümetinin taciz şüphesiyle yargılandığı olayları bildirmelerini istedi.