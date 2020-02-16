FBI'dan 2019 Siber Tehdit Raporu: 3,5 Milyar Dolarlık Suç İşlendi

İnternet Suç Şikayet Merkezine (IC3) göre, 2019 yılında siber suçlular sadece FBI'ya bildirilen tehditlerden dolayı 3,5 milyar dolar gelir elde etti. FBI'ın hazırladığı rapora göre tüm zamanların şikayet rekoru kırıldı.

Bir yıl boyunca hem bireylerden hem de iş dünyasından siber suç şikayetlerinin sayısı şaşırtıcı bir şekilde artış göstererek neredeyse 500 bine ulaştı. Son beş yılda 1,7 milyon siber suç şikayeti alan IC3, yine sadece 5 yıl içerisinde siber suçların ABD'deki bireylere ve işletmelere 10 milyar dolardan fazlaya mal olduğunu söylüyor.

FBI'ın IC3 İyileştirme ve Araştırma Geliştirme (RaID) ekibinin bir parçası olan Kurtarma Varlık Ekibi, çevrimiçi dolandırıcılıklardan kaybolan 300 milyon doları geri kurtarmayı başardı.

Kimlik avı ve gasp, insanları dolandırmanın en popüler yolu olarak ön plana çıkıyor. Bu özellikle insanları kandırmakta olan web ve e-posta adresleri için geçerlidir çünkü siber suçlu projeler gitgide daha meşru görünüyorlar ve kullanıcıları rahatlıkla kandırabiliyorlar.

"Güvenilir bir şirket adresine benzer bir e-posta adresi kullanarak, suçlular bir çalışanı neredeyse hiçbir ücret ödemeden değerli bilgiler vermesi için kandırabilir" ifadelerine yer verilen raporda işletmelerin "toplu spam" kampanyalarına karşı korunurken bağlantı tuzağına düştüğüne vurgu yapıldı.