FBI'dan Akıllı Televizyon Alanlara Uyarı

Ardı arkası kesilmeyen indirimlerin yapıldığı şu günlerde akıllı televizyon alan ya da almak isteyenler için FBI tarafından önemli bir uyarı yapıldı. ABD’nin iç güvenlik birimi FBI, akıllı televizyon alacakların dikkat etmesi gereken kimi detaylara dikkat çekti.

Bildiğiniz üzere akıllı televizyonlar, klasik televizyon tasarımına internet bağlantısı eklemiş cihazlar. Özellikle Netflix, Hulu ve buna benzer servislerin hızlı yükselişi ile kullanıcıların ilgisini çekmeye başlayan akıllı televizyon sistemleri, internete bağlı olmaları sebebiyle doğal olarak saldırılara açıklar. Hatta bazı akıllı televizyon modellerinin kamera ve mikrofon seçenekleri bulunması, bunları daha tehlikeli hale getiriyor.

FBI’ın Portland ofisi ise yılın en büyük alışverişlerinin yapıldığı şu dönemde, resmi internet sitesi üzerinden açıklama yaparak, akıllı televizyon alacakları uyardı.

FBI Portland, “Televizyon üreticilerinin ve uygulama geliştiricilerinin sizi dinleyebilme ve izleyebilme ihtimallerinin yanı sıra hackerlar da bu yolları kullanabilirler. Kötü niyetli saldırganlar sizin iyi korunmuş bilgisayarlarınıza ya da telefonlarınıza erişemeyebilirler; ancak daha az korundukları aşikar olan televizyonlarınızı hedef alabilirler.” ifadelerini kullandı.

Akıllı televizyonlar güvenli mi?

FBI tarafından yapılan açıklamaya rağmen bugüne kadar akıllı televizyonlara saldırı yapıldığı haberleri çok nadir görüldü. Akıllı televizyon üreticilerinin, uzun yıllardır kullanılan Android ya da Windows gibi işletim sistemlerinin dışında kendi sistemlerini kullanıyor oluşları, hackerların işlerini zorlaştıran detaylar olarak gösteriliyordu. Buna rağmen uzmanlar akıllı televizyonların birçok güvenlik açığı barındırdıklarını dile getirmişlerdi.

FBI tarafından yapılan uyarıyı kapsayan en büyük akıllı televizyon skandalı ise bir başka Amerika Birleşik Devletleri kurumu CIA merkezliydi. CIA, gizli şekilde akıllı televizyon kullanıcılarının bilgilerini ele geçirmiş ve işlemişti. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl The Washington Post, birçok televizyon üreticisinin kullanıcılarının verilerini topladığını ve işlediğini ortaya çıkaran kimi belgeler yayınlamıştı.

FBI Portland ise tüm bu durumlardan kurtulmak için televizyonların kameralarına ve mikrofonlarına siyah bant çekilmesini önerdi.