FBI'dan Tarayıcı Güvenliği Konusunda Tavsiyeler Geldi

Amerika Birleşik Devletleri Federal Araştırma Bürosu (FBI), internet kullanıcılarının tarayıcı kullanımlarına dair güvenlik uyarıları yaptı. FBI'a göre internette gezmeden önce tarayıcıların otomatik doldurma, şifre kaydetme ve gezinti geçmişi özelliklerinin kapatılması gerekiyor.

ABD'nin Oregon kentinde düzenlenen FBI Tech günlerinde önemli noktalara değinildi. Konuşulanlar arasında internet tarayıcıları güvenliği konusu da vardı. Kurum tarayıcıları güvenli şekilde kullanmak ve bilgilerinizi çaldırmamak için yapmanız gerekenleri bir blog yazısı üzerinden anlattı. Blog yazısında FBI toplantısı sırasında alınan kararlara yer verilirken, önemli detaylara değinildi. Tarayıcıların varsayalın ayarlarının kullanıcılara kimi güvenlik sıkıntıları doğurabileceğini dile getiren FBI, bunların değiştirilmesi durumunda kimi açıkların kapatılabileceğini hatırlattı.

Otomatik form doldurma, şifre kaydetme ve gezinti geçmişi kapatma detaylarının çok önemli olduğunun altını çizen FBI, bunların yapılması durumunda önemli mesafe kaydedilebileceğini sözlerinin arasına ekledi. Bu önlemlerin yanı sıra üçüncü parti sitelerin çerez toplamasının engellenmesi, tarayıcıların kapatılmadan gezinti geçmişinin silinmesi ve takip engellemesi yapan uygulamalarının kullanılmasının çok elzem olduğu belirtildi.

Kullanılan tarayıcı eklentilerine dikkat edilmesi gerektiğini belirten kurum, bunların bazılarının önemli yetenekleri olduğunu es geçmezken, bazılarının veri toplama gibi zararlı olmayacak işler yapabildikleri bildirildi.

Kısaca FBI, tarayıcı kullanılırken bilgi toplama ihtimali olan durumlardan kaçınılması, bunların muhtemel olduğu durumlardaysa güvenliğin ön plana alınarak hareket edilmesi gerektiğine yazısında yer verdi.