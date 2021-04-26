FBI, Facebook'tan Silinen Fotoğraftan Yakaladı

ABD Capitol ayaklanmasını Facebook'tan paylaşan çift FBI'ın açtığı suç duyurusuyla yakalandı. Ayaklanma sırasında onlarca fotoğraf ve video yayınlayarak sosyal medyanın gündemine oturan Mark ve Jalise Middleton çifti, en nihayetinde tutuklandı.

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan bir çift, 6 Ocak'taki Capitol baskını nedeniyle gözaltına alınmıştı. Eski Başkan Donald Trump'ın destekçilerinden oluşan bir kalabalığın arasında yer alan çift, Facebook paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine girmeyi başarmıştı. ABD Başkanlık seçimlerine karşı geldiği ve senato binasına zarar verdiği gerekçesiyle tutuklandılar.

Mark Middleton ve Jalise Middleton isimli iki Trump yanlısı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan bir suç duyurusu kapsamında yakalandı. Capitol'ü koruyan iki polis memuruna saldıran öfkeli çift, polise ait olan vücut kameralarının görüntüleriyle yakalandı.

Capitol ayaklanmasını Facebook'tan paylaşan çift

FBI tarafından sunulan polis kamerası görüntülerine göre, polis memurlarının geri adım atma emirlerini görmezden gelerek, barikata baskı yaptıkları ve polis hattını kırmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

51 yaşındaki Mark Middleton isimli ve "Trump bereli" olarak tanınan adam, video görüntülerinde vücuduyla polis barikatına karşı koyuyor. Memurlar defalarca Middleton'a geri dönmesi talimatını verdiğinde ise polis memurlarına hakaret yağdırıyor. En sonunda memurlardan birini yakalıyor ve kendisine doğru çekmeye çalışıyor.

Jalise Middleton'ın da eşiyle benzer suçları işlediğini gösteren videolar, "Trump bereli" çiftin tutuklanmasına yol açtı. FBI ayrıca bu süreçte Middleton'ların Facebook'ta paylaştığı fotoğrafları ve videoları da inceledi. Trump yanlısı çiftin Facebook'taki videoları ve fotoğrafları kaldırdığı aktarıldı.

Mark Middleton, Facebook'taki hesabından paylaştığı bir açıklama videosunda şunları söyledi: "Ön saflardaydık. Bariyerleri indirmeye yardım ettik. Jalise ve bana biber gazı sıkıldık, sopalandık ve göz yaşartıcı gaz verildi. Geri çekilmemiz gerekiyordu, ancak daha fazla kişi bizi ileri iteledi."

Facebook'taki başka bir paylaşımda ise, "Medyaya inanmayın, isyancı veya çete değiliz. Polisi destekleyen bizlerdik, ama şimdi bize böyle mi davranılıyor?" ifadelerini kullandı. Tüm bu yaşananların ortasında kalan sosyal medya platformu Facebook, kanun yaptırımlarına yardımcı olmak için Capitol kuşatmasıyla ilgili verileri koruduğunu söyledi.

Kongre Binası ayaklanmasında "Trump bereli" çift de dahil olmak üzere bugüne kadar 439 kişi tutuklandı.