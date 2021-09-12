FBI Gizli 11 Eylül Belgelerini Açıkladı

ABD Başkanı Biden'ın emrinden sonra FBI, gizli 11 Eylül belgelerini basına açıklıyor. FBI'ın topladığı verilere göre, hava saldırısını düzenleyen iki korsanın Suudi destekli olabileceği ifade edildi. 11 Eylül Aileleri Birleşik Örgütü ise bu belgenin neden gizli tutulduğunu merak ediyor.

Geçtiğimiz Cumartesi günü FBI, Başkan Joe Biden'ın yürütme emrini takiben, 11 Eylül 2001'deki soruşturması, ABD'ye yönelik saldırılar ve Suudi hükümetinin hava korsanlarına destek verdiği iddialarıyla ilgili ilk belgeyi yayınladı.

Kurbanların akrabaları, Biden'ı, iddia edilen belgelerin gizliliği kaldırılmayacaksa Cumartesi günkü anma etkinliklerinin 20. yıldönümüne katılmamaya çağırdı. Akrabalara göre belgeler, Suudi Arabistan makamlarının komployu desteklediğini gösterecekti.

FBI tarafından yayınlanan kısmen düzenlenmiş 16 sayfalık belge, hava korsanları ve Suudi ortakları arasındaki temasları özetledi. Ancak beklenildiği üzere, Riyad hükümetinin yaklaşık 3.000 kişinin ölümüne neden olan saldırılarda suç ortağı olduğuna dair hiçbir kanıt yok.

Suudi Arabistan yönetimi ise uzun süredir saldırılarda hiçbir rolü olmadığını söylüyor. Washington'daki Suudi Büyükelçiliği tarafından 8 Eylül'de yayınlanan açıklamada, Suudi Arabistan'ın her zaman 11 Eylül 2001 olayları hakkında şeffaflığı savunduğunu ve ABD'nin saldırılarla ilgili gizli belgeleri yayınlamasını memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

Suudi Büyükelçiliği'nin açıklamasında, "11 Eylül Komisyonu ve sözde 28 sayfanın açıklanması da dahil olmak üzere geçmiş soruşturmaların ortaya koyduğu gibi, Suudi hükümetinin veya yetkililerinin terör saldırısı hakkında önceden bilgisi olduğuna veya herhangi bir saldırıda bulunduğuna dair hiçbir kanıt ortaya çıkmadı." ifadelerine yer verildi.

FBI'ın gizli 11 Eylül belgeleri neyi ortaya çıkardı?

Rapora göre korsanların 19'u Suudi Arabistanlıydı. Ancak ABD hükümeti komisyonu, Suudi Arabistan'ın El Kaide'yi doğrudan finanse ettiğine dair hiçbir kanıt bulamadı. Bireysel Suudi yetkililerin destek verip vermediği ise yanıtsız bırakıldı.

Ölen 2.500 kişinin ailesi ve yaralanan 20.000'den fazla insan, milyarlarca dolar isteyerek Suudi Arabistan'a dava açtı. 11 Eylül Aileleri Birleşik Örgütü adına açıklamada bulunan Terry Strada isimli bir vatandaş, Cumartesi günü FBI tarafından yayınlanan belgenin Suudilerin saldırılardaki suç ortaklığıyla ilgili şüpheleri ortadan kaldırdığını söyledi.

Strada basın konuşmasında, "Şimdi Suudilerin sırları açığa çıktı ve Krallığın Amerikan topraklarında binlerce kişinin öldürülmesinde yetkililerinin rollerini üstlenmesinin zamanı çoktan geldi." dedi.