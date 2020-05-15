FBI Arama İzni Olmadan İnternet Geçmişinizi İnceleyebilecek

İnternet kullanıcılarının gizliliğine büyük bir darbe indiren ABD Senatosu, FBI ve CIA gibi kolluk kuvvetlerine arama emri olmadan tarayıcı geçmişinize bakma imkanı sağlıyor.

Geçtiğimiz gün ABD Senatosu tarafından yapılan bir oylamada FBI veya CIA gibi kanalların internet arşivlerini incelemesinin önü açıldı. Özellikle Koronavirüs takip uygulamalarıyla gizlilik zaafiyeti yaşayan kullanıcılar bu kararla birlikte güvenliklerini tehdit altında hissetmeye başladı.

Dijital savunma grubu Gelecek İçin Mücadele'nin müdür yardımcısı Evan Greer konuya ilişkin sitemlerini iletiyorken, Greer'e göre Yurtseverlik Yasası bütünüyle kaldırılması gerekiyor. 11 Eylül saldırılarından sonra alınan kararla yürürlülüğe sokulan bu yasa kapsamında ABD hükümeti ve FBI kolaylıkla vatandaşları inceleyebiliyordu.

"Vatanseverlik Yasası bütünüyle kaldırılmalı, ateşe verilmeli ve toprağa gömülmelidir. Geçen yüzyılda kabul edilen en kötü yasalardan biri ve onun sağladığı kitlesel gözetim programlarının tek bir insan hayatını kurtardığına dair hiç kanıt yok."

İnternet araştırmaları için FBI'a tam yetki

ABD Senatosu tarafından alınan bu oylama sonucunda ABD'li vatandaşların internet güvenliği tartışma konusu oldu. İlk aşamada internet gizliliğini sağlamak adına VPN kullanımını tavsiye eden siber uzmanlar, hassas tarama için üç seviyeli güvenliği sayesinde ekstra bir anonimlik katmanı sunan Tor Tarayıcı'yı da öneriyor.

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