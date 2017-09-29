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FBI, iPhone'un Gizli Özelliğini Ortaya Çıkardı!

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Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen Mobil

Amerika'da yaşanan kasırgalar bir çok iletişim kopukluğu yarattılar. Bu durum Apple'ın iPhone'lardaki FM çipini aktif etmesine yol açtı.

Ancak bu durum Apple'ın değil, FBI'ın aklına geldi ve ajans Apple'dan iPhone'lardaki FM çipini aktif etmesini istedi.

ABD'de son yaşanan kasırgaların baz istasyonlarına zarar vermesi, ülkede iletişim kopukluklarına yol açtı. Bu sebepten dolayı ABD vatandaşları, FM radyolara tekrar ihtiyaç duymaya başladılar.

Bu gelişmelerin ardından, Federal İletişim Kurulu üyesi Ajit Pai, geçtiğimiz günlerde Apple’dan iPhone’ların içerisindeki FM Radyo çiplerini aktive etmelerini rica etti. Apple'da bu durumu göz ardı etmedi ve FM çiplerini aktif hale getirdi.

FM Radyo’nun uzun süredir iPhone’larda olmadığı düşünülüyordu, oysa FBI yöneticilerine göre iPhone’ların içerisinde aktif olmayan FM Radyo çipi bulunuyor.

Federal İletişim Kurulu üyesi Pai, bu özelliğin Apple tarafından ileride cihazlarına ekleyebileceği özel bir uygulama için standart olarak koyulduğunu belirterek bu çipleri aktif hale getirmesini şirketten rica etti.

Apple 'da duyarlı davranarak bu özelliği kullanıma açtı. Ancak doğal olarak bu özellik sadece ABD'de aktif edildi.

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ETİKETLER: Apple fbi kasırga fm radyo

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