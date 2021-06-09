FBI Mesajlaşma Uygulaması ile Yeraltı Dünyasına Sızdı

FBI, mesajlaşma uygulaması ile uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer suçlarla ile bağlantılı kişileri takip etmek için kullandı. Şifreli mesajlaşma uygulaması ile yeraltı dünyasında yaygınlaşan uygulamadaki konuşmaların takip edilmesinin sonucunda yetkililer 32 ton uyuşturucuya el koydu.

FBI Mesajlaşma Uygulaması ile Suçluları Takip Etti

TheRegister tarafından aktarılan bilgilere göre Avustralya ve Federal Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen bir operasyonla suç şebekesinin iletişim kurmak için kullandığı Anom'un kontrolü ele alındı ancak yetkililer uygulamanın faaliyetlerine son vermek yerine uygulamayı kullanarak suçluları takip etti. Yetkililere göre şifreli mesajlaşma uygulamasının bu şekilde kullanılmasının sonucunda dünya genelinde 800'den fazla şüpheli gözaltına alındı.

Anom'un yönetiminin Federal Soruşturma Bürosu'na geçmesi, suçluların sohbetlere dahil olmasına ve suçluların mesajlarını okumasına olanak sağladı. Avustralya'daki yetkililer, mesajlaşma uygulamasının uyuşturucu ile ilgili görüşmelerden cinayet planlarına kadar birçok amaçla kullanıldığını açıkladı.

Yetkililerin açıklamasına göre suç örgütleri ve yasa dışı işlerle ilişkili olmakla suçlanan şüpheliler, suçlarını planlamak ve bunu yaparken gizli kalmak için Anom uygulamasını kullandı ancak uygulama aslında FBI'ın kontrolü altındaydı.

Phantom Secure'un kapatılması üzerine orada çalışan bir kişi, FBI'ın radarına girdi. Mahkeme belgelerine göre bu kişi uyuşturucu ithal etme suçundan altı yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kişi, alacağı cezaları hafifletmek için yetkililerle iş birliği yapmayı kabul etti.

Bu kişi sadece Phantom Secure'un şifreli mesajlaşma uygulaması üzerinde çalışmamış aynı zamanda güvenli mesajlaşma özelliklerine sahip telefonlar da geliştirmişti. FBI ile anlaşmak için onlara Anom'un yönetimini teklif etti. İş birliğinin sonucunda 2018 yılının ekim ayında üç operasyon başlatıldı.

32 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Birden fazla ülkede gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 32 ton uyuşturucu, 55 lüks araba, 148 milyon dolardan daha fazla para ele geçirildi.

Belçika polisi, Anom verilerinden yola çıkılarak 2020'de düzenlenen bir operasyonda ton balığı konservelerinin içine gizlenmiş 613 kilo kokaine el koydu. İspanyol polisi ise 2021'nin mayıs ayında kokain sevkiyatı ile ilgili sohbeti inceledikten sonra içi oyulmuş ananaslara gizlenmiş 1595 kilo kokaini ele geçirdi.

Anom ile gerçekleştiren operasyonda yer alan ülkelerin genelinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 6 kolluk görevlisi de dahil olmak üzere 800 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve benzeri suçlamalarla karşı karşıya.