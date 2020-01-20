FBI Sokakta Yürüyen Kişinin Kimliğini Kolayca Bulabilecek

Federal Araştırma Bürosu (FBI), her ne kadar iPhone kilit ekranı açmada güçlük çekse de güçlü yazılımlar yapmaya devam ediyor. Büronun son girişimi ise sokakta yürüyen herhangi birinin adını, adresini ve diğer verilerini bulabilecek bir sistem geliştirmek.

Filmlerde gördüğümüz arama tekniklerine yakın güçlere sahip olmak isteyen FBI, Clearview AI isimli şirketin geliştirdiği yazılımı daha da güçlendirerek kullanıma sokmaya hazırlandığını dile getirdi.

Halihazırda sistemin FBI başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı devlet kurumları tarafından kullanıldığının altını çizen New York Times, araştırma bürosunun ise sistemi güçlendirmekle meşgul olduğunu söyledi.

Clearview'in çalışma mantığının ise oldukça basit olduğu aktarıldı: Geliştirilen yazılım, aranan kişinin fotoğrafı ile Facebook, YouTube ya da Vimeo gibi herkese açık yerlerde bulunan fotoğrafları karşılaştırıyor ve iki resmi eşleştiriyor.

Sosyal medyada 3 milyar fotoğraf toplandı

FBI ve diğer ABD'li devlet kurumlarının Clearview kullanmasının altındaki sebep ise şirketin sahip olduğu devasa veri tabanı olarak gösterildi. Halihazırda sosyal medya sitelerinden toplanmış 3 milyar fotoğraf barındıran Clearview, böylece erişilmesi güç bir veritabanına ulaşmş oldu.

Kolluk kuvvetleri Clearview AI'yi sadece terörizm ve cinayet için değil; aynı zamanda hırsızlık gibi daha basit suçlar için de kullanabilirler.

Buna rağmen Clearview AI teknolojisinin başkalarının eline geçmesi durumunda ortaya çıkabilecek güvenlik zaafiyetleri ise bir başka tartışmayı beraberinde getirdi.

Yolda yürüyen herhangi birinin evinin adresinin bulunabilmesi, birçok problemi de doğuyor. Bu yüzde Avrupa Birliği geçtiğimiz günlerde bir karar alma aşamasına gelmişti.

Avrupa Birliği Parlamentosu, halihazırda yaşanabilecek sıkıntıları engellemek adına 5 yıl süre boyunca yüz tanıma teknolojilerinin geliştirilmesini engelleyen bir yasayı geçirmek üzere harekete geçmişti.