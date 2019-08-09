FBI, Terör Tehditlerinden Dolayı Sosyal Medyayı İzleyecek

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD içindeki tehditlere ve global terör ağına karşı sosyal medyayı izleyebilecek bir ekip inşa etmeye hazırlanıyor.

FBI'ın Twitter, Facebook, Instagram gibi platformlardaki terörist, suç örgütleri ve yabancı kuruluşların hareketlerini izlemek adına "sosyal medya erken uyarı aracı" istediği ifade edildi. Bunun için özel ekip kuracağı söylenen FBI'ın, aynı zamanda platformlarda da ayrıcalıkları olacak.

“Mevcut FBI soruşturmaları ve ABD'ye tehdit teşkil eden birey konularında sosyal medya platformlarının öneminin artmasıyla, FBI'ın Twitter, Facebook, Instagram ve diğer ilgili bilgileri tanımlaması çok önemlidir" ifadelerine yer veren FBI, tüm mobil cihazlardan erişilebilecek bir araca sahip olmayı planladığı söyleniyor.

Oluşturulacak sosyal medya ekibi, kullanıcıların e-posta adreslerine, IP adreslerine, kullanıcı kimliklerine ve ilişkili hesaplarına erişebilecek. Ayrıca ajanların filtreler ve özel uyarılar oluşturmalarına izin verilecek, böylece sosyal medyada “görevle ilgili” etkinlik gerçekleştiğinde bildirim alabilecekler.