FC Barcelona Tasarımlı 'Oppo Reno 10x Zoom' Satışa Çıktı

Oppo, Reno 10x Zoom modelinin FC Barcelona sürümünü geçtiğimiz hafta tanıtmıştı. Özel bir tasarıma sahip olan bu telefon an itibariyle satışa çıkmış durumda.

Sınırlı sayıdaki bu model ilk olarak Çin’de online mağazalarda satışa çıkarıldı. Telefonun önümüzdeki günlerde Avrupa’da da satışa çıkarılması bekleniyor. Cihazın Çin’deki fiyat etiketi 626 euro (yaklaşık 3.950 TL) ancak Fransa, İspanya ve Hollanda gibi ülkelerde 899 eurodan (yaklaşık 5.680 TL) satılacak.

Bu özel sürümün normal Oppo Reno 10x Zoom modelinden tek farkının, telefonun görünümünde ve kutusunda olduğunu söyleyebiliriz. Cihaz, FC Barcelona’nın renkleri olan kırmızı ve mavi renklerden oluşan bir tasarıma sahip. Telefonun arka kısmında altın renginde bir FC Barcelona logosu da bulunuyor. Ayrıca ColorOS 6 işletim sistemi telefona FC Barcelona temalı bir arayüz getiriyor.

Telefonun kutusu da benzer renklerden oluşan bir tasarıma sahip. Kutudan telefonla birlikte, her biri FC Barcelona desenlerinden oluşan kulaklıklar, örgülü SuperVOOC kablo ve plastik bir kılıf çıkıyor.

Oppo Reno 10x Zoom FC Barcelona sürümü gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alıyor. Telefonda 8 GB RAM ile birlikte 256 GB depolama alanı sunuluyor. İlginç olan şu ki, telefonun FC Barcelona sürümü olmayan normal modeli de aynı hafıza özellikleriyle ve aynı fiyat etiketiyle satılıyor. Yani favori takımınızın renklerinden oluşan bu özel cihaza sahip olmak için hiçbir ekstra ücret ödemeniz gerekmiyor.