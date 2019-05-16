FCA’nın (Fiat Chrysler) İlk Sürücüsüz Otomobilini 'Maserati' Üretecek

Dünya genelinde sürücüsüz otomobil trendi hızla yayılıyor. Birçok otomobil üreticisi ve teknoloji şirketi çeşitli ortaklıklar da yaparak otonom araçlar üretmek için yoğun çaba sarf ediyor. İtalyan ve Amerikan ortaklığıyla kurulan FCA Grubu (Fiat Chrysler) da görünüşe göre bu trende ayak uydurmaya hazırlanıyor.

FCA Grubu’nun (Fiat Chrysler) önde gelen markalarından birisi olan Maserati’den yapılan açıklamada, otonom teknolojiye sahip modeller geliştirileceği ifade edildi. FCA Yöntim Kurulu Başkanı John Elkann da FCA'nın ilk otonom otomobillerinin Maserati tarafından üretileceğini duyurdu.

Maserati’nin otonom araçlarının geliştirilmesinde BMW ile iş birliği yapılacağı söyleniyor ancak söz konusu sürücüsüz Maserati’lerin tam olarak ne zaman hazır olacağı ve ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor.

BMW ve Google ile İş Birliği

FCA 2017 yılında BMW ve Intel’in sahibi olduğu Mobileye isimli şirketin öncülük ettiği bir sürücüsüz araç konsorsiyumuna katılmıştı. İsrail merkezli bir şirket olan Mobileye, çarpışmayı önleme ve azaltma konusunda uyarılar sağlayan, görmeye dayalı ileri düzey sürücü destek sistemleri geliştiren öncü bir teknoloji şirketi olarak dikkat çekiyor.

Ayrıca FCA’nın, Google'ın otonom araç şirketi Waymo ile de işbirliği halinde olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda Waymo'nun, otonom taksi geliştirmek üzere 62 bin adet Chrysler Pacifica siparişi verdiği bilgisi de paylaşıldı.

Maserati’nin ilk otonom araçlarının ne zaman yollarda olacağı şimdilik merak konusu. Bunun yanı sıra markanın tamamen elektrikli bir model üretip üretmeyeceği de merak ediliyor. Ancak Maserati 2022 yılına kadar tüm ürün gamını planladığı için, markanın tamamen elektrikli bir model geliştirmeyi henüz düşünmediği ifade ediliyor.