FCC Çin'den Gelen Kamera ve İletişim Aygıtlarını Yasakladı

Huawei cihazlarının casusluk iddiasıyla ABD'de yasaklanmasının ardından kısa bir süre geçtikten sonra FCC'den Çin'e karşı yaptırımlar konusunda yeni bir adım geldi. Kamera ve iletişim aygıtlarının da yer aldığı birçok Çin şirketi donanımı yasaklandı.

FCC tarafından bugün açıklanan bilgilere göre Huawei, ZTE, Hikvision, Hytera ve Dahua'nın da içlerinde bulunduğu Çinli firmaların güvenlik kamerası, radyo donanımları ve iletişim aygıtlarını satışı engellenecek.

ABD ve Çin Arasındaki Teknoloji Savaşı Sürüyor

Birçok kişi Huawei de dahil olmak üzere çoğu Çin şirketinin ABD'de yasaklandığını düşünüyor. Ancak bu durum gerçeği yansıtmıyor. ABD, aslında bu şirketlerin herhangi bir yolla teknoloji ana karadan dışarıya teknoloji ihraç etmesini engelliyor. Bu sebeple Huawei telefonları ABD merkezli Google'ın yazılımı olan Android güncellemelerini alamıyor.

Yeni kararla birlikte bu markalara ait belirli kategorideki ürünlerin satışı tamamen FCC'nin izni kapsamında gerçekleşecek. Yani eğer FCC yetki vermezse, Amazon dünya çapında Çinli markaların satışını yapamayacak. FCC'nin izne tabi tuttuğu ürünler arasında radyo iletişim sistemleri, telekomünikasyon aygıtları ve güvenlik kameraları dikkat çekiyor.

Dünyanın en büyük 5G sağlayıcılarından olan Huawei ve ZTE'nin yasaklanması sonrasında milyonlarca dolar harcanarak halihazırda kurulan ekipmanların sökülmesi, ABD'ye geri adım attırmamış gibi duruyor.