FCC’den iPhone’ların Radyasyon Seviyesi Hakkında Önemli Açıklama

Geçtiğimiz Ağustos ayında Chicago Tribune tarafından yapılan bir testte, Apple ve Samsung tarafından üretilen telefonların elektronik ürünler için yasal radyasyon seviyesini aştığı öne sürülmüştü. Daha sonra ise her iki şirkete karşı dava açıldı ve bu durum FCC’nin bu konuyu daha yakından incelemesine yol açtı.

Ancak buna rağmen Apple ve Samsung tarafından üretilen cihazların güvenli olduğu ve FCC tarafından belirlenen yasal radyasyon seviyelerinin içerisinde olduğu kanıtlanmışa benziyor. Bloomberg tarafından paylaşılan bir tweet’e göre FCC, her iki firma tarafından üretilen cihazların, kurum tarafından belirlenen maksimum RF maruz kalma seviyesini aşmadığını tespit etti.

JUST IN: The FCC says recent tests of mobile devices like the iPhone and Galaxy didn’t violate agency rules on maximum radiofrequency exposure levels.



An Aug. 21 Chicago Tribune report claimed that its own testing found excess levels of radiofrequency levels in these devices pic.twitter.com/caLNxXgkDw