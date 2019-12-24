FCC’den iPhone’ların Radyasyon Seviyesi Hakkında Önemli Açıklama

Geçtiğimiz Ağustos ayında Chicago Tribune tarafından yapılan bir testte, Apple ve Samsung tarafından üretilen telefonların elektronik ürünler için yasal radyasyon seviyesini aştığı öne sürülmüştü. Daha sonra ise her iki şirkete karşı dava açıldı ve bu durum FCC’nin bu konuyu daha yakından incelemesine yol açtı.

FCC'ye Göre Tehlike Yok

Ancak buna rağmen Apple ve Samsung tarafından üretilen cihazların güvenli olduğu ve FCC tarafından belirlenen yasal radyasyon seviyelerinin içerisinde olduğu kanıtlanmışa benziyor. Bloomberg tarafından paylaşılan bir tweet’e göre FCC, her iki firma tarafından üretilen cihazların, kurum tarafından belirlenen maksimum RF maruz kalma seviyesini aşmadığını tespit etti.

JUST IN: The FCC says recent tests of mobile devices like the iPhone and Galaxy didn’t violate agency rules on maximum radiofrequency exposure levels.



An Aug. 21 Chicago Tribune report claimed that its own testing found excess levels of radiofrequency levels in these devices pic.twitter.com/caLNxXgkDw — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) December 19, 2019

Daha önce Apple’ın yayınladığı bir açıklamada da, “iPhone 7 de dahil olmak üzere tüm iPhone modelleri, FCC ve iPhone’ların satıldığı diğer tüm ülkeler tarafından tamamen sertifikalandırılmıştır. (Tribune) raporunda test edilen tüm iPhone modellerinin dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesinden ve onaylanmasından sonra, uyum içinde olduğumuzu ve geçerli tüm maruz kalma yönergelerini ve sınırlarını karşıladığımızı doğruladık.” ifadelerine yer verilmişti.

FCC’nin resmi olarak bu cihazların güvenli olduğunu açıklamasıyla birlikte bu sorun çözülmüşe benziyor. Dolayısıyla Apple ya da Samsung telefonlarından birini kullanıyorsanız radyasyon konusunda artık endişelenmenize gerek yok gibi görünüyor.