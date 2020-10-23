Koronavirüs Tedavisi İçin Remdesivir Kullanılmasına FDA'dan Onay!

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), yeni tip koronavirüs tedavisi için Remdesivir kullanılmasına onay verdi. Remdesivir, COVID-19'a yakalandıktan sonra hastanede tedavi olmak için yatmaya devam eden hastaların tedavisinde kullanılacak ilk onay almış ilaç oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde COVID-19 hastalarına yönelik tedavide kullanılacak ilaçla ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

FDA, Koronavirüs Tedavisi İçin Remdesivir Kullanılmasını Onayladı

Mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi tarafından Veklury markası altında pazarlanan Remdesivir'in koronavirüs tedavisi için kullanılmasına "acil müdahale" gerektiği durumlarda kullanılmasına karar verilmişti. İlacın kullanılmasına onay verildiği dönemde ilacın COVID-19 hastalarına yardımcı olduğuna dair kesin bir bulgu yoktu. Bu durum ise FDA'nın ilacı kullanmanın faydalarının risklerinden daha ağır bastığını düşündüğünü göstermişti.

İlacın çalışma biçimi, yeni tip koronavirüsün kendini çoğalarak yayılmasını engellemektir. İlaç virüsün kendini çoğaltmasını engellediğinden ötürü hastanın durumu stabil kalıyor ve tedavi süresi kısalıyor. İlk olarak Gilead tarafından geliştirilen ilacın başlangıçtaki görevi Ebola virüsüne yakalanan hastaları tedavi etmekti. Son birkaç yıl içerisinde yapılan araştırmalar, ilacın virüsün çoğalmasını engelleyebileceğini göstermiş oldu. Bilim insanları ise bu nedenle yeni tip koronavirüs tedavisi kapsamında Remdesivir'e yönelmiş oldu.

İlaç son birkaç aydır Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok hastanede COVID-19 hastalarına yönelik izlenen standart tedavi yönteminin bir parçası oldu. Tedavinin faydaları sınırlı da olsa görülüyor. İlacın klinik deneyleri, ilacın bazı hastalara yardımcı olabileceğine gösteriyor. Tedavisinde kullanılan hastalarda edinilen izlenimlere göre bu ilacın kullanıldığı tedavilerdeki hastalar diğer tedavi yöntemlerine göre koronavirüsü çok daha çabuk atlatabiliyor.

İlaçla ilgili ilk veriler ilkbaharda yayımlanmıştı. Uzmanlar, tedavinin hastalar üzerinde büyük bir olasılıkla küçük bir etkisi olacağını söylediler. İlacın kullanıldığı tedavilerde hastalarda bazı olumlu gelişmeler meydana gelebilse de koronavirüse yakalanan herkesi tamamen iyileştiremiyor.

FDA'nın ilaçla ilgili bazı sınırlamaları bulunuyor. İlaç yalnızca hastanede yatan hastalar için onaylandı ve 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmasına izin verilmedi. FDA'nın incelemesine göre ilacın çocuk, hamile kadın ve böbrek veya kareciğer sorunu olan kişileri nasıl etkileyeceğine dair henüz net bir bilgi bulunamadı. TheVerge'ün haberine göre Gilead, ilacın üzerindeki çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor ve ilacın çocuklarda ve hastaneye kaldırılmamış COVID-19 hastalarının üzerindeki etkileri ile ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ettiriliyor.