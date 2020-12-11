FDA Açıkladı: Pfizer Aşısı Olan 4 Gönüllüde Yüz Felci Görüldü

FDA raporunda Pfizer / BioNTech aşısını olan 4 gönüllüde yüz felci görüldüğü bilgisi yer alıyor. Pfizer'in koronavirüs aşısı denemesindeki dört katılımcıda Bell'in felci denen yüz felci görüldü. Ancak uzmanlar, bunun aşı ile ilgisinin olmadığını söylüyor. İşte detaylar.

Pfizer Aşısı Olan 4 Gönüllüde Yüz Felci Görüldü

Hastalar, 38.000 katılımcının yer aldığı ABD aşı denemesin katıldı. Yeni belgeler, Pfizer koronavirüs aşısı denemesindeki dört katılımcının, yüz kaslarında geçici bir zayıflığa veya felce neden olan bir durum olan Bell felci geliştirdiğini ortaya koydu.

Bell felcinin aşı ile ilgisi olmadığına inanılıyor. FDA tarafından yayınlanan bir belgede dört Bell felci vakasının olduğu bilgisi yer almakta.

Bell felçinin nedeni bilinmemektedir ve NHS bunun herpes virüsüyle bağlantılı olabileceğini öne sürmekte. Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) web sitesi "Muhtemelen bir enfeksiyondan kaynaklandığı için, Bell felci genellikle önlenemez. Herpes virüsüyle bağlantılı olabilir." cümlelerine yer verildi.

Bell felci gelişen dört gönüllüden biri aşıyı aldıktan üç gün sonra semptomlar yaşamaya başladı. Yüz felci sadece üç gün sürdü. İkinci katılımcı aşıdan dokuz gün sonra semptomları fark ederken, diğer ikisi aşılamadan 37 ve 48 gün sonra yüz felci yaşadı.

Geçtiğimiz günlerde Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının yüzde 95 etkili olduğu bilgisi aktarılmıştı.

Yıl sonuna kadar 50 milyon, gelecek yılın sonuna kadar da 1,3 milyar doz aşının üretilebileceği söylenmekte.

BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Pfizer'in kitle pazar aşıları konusundaki uzmanlığı ve düzenleyici otoritelerdeki hızlı müdahalesi sayesinde geliştirme sürecinin 10 aya kadar düştüğünü ifade etti. Bugüne kadar duyurulmuş en etkili COVID-19 aşısı olduğunu söyleyen Şahin, Koronavirüse “birden fazla yoldan” saldırdığını dile getirdi.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan en güncel belirtiler şunlar: