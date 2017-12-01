FED'den Bitcoin Hakkında Kritik Açıklama

Kripto para birimleri konusunda en büyük soru işaretlerinden bir tanesi olarak, arkasında herhangi merkezi bir finansal kurumunun olmaması gösteriliyor. Devletin denetim ve gözetiminden uzak oluşu, bilhassa Bitcoin'in önündeki en büyük engel. ABD Merkez Bankasının (Fed) Başkan Yardımcısı Randal Quarles'in Bitcoin hakkında yaptığı açıklama, popüler kripto para biriminin üzerinde kara bulutların dolaşmasına neden olabilir.

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, beklenenden çok daha erken bir şekilde 10 bin dolar barajını aştı ve çok önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Dolar karşısındaki değeri her geçen gün yükselen Bitcoin, buna rağmen kimi çevrelerin hala kabulünü görmüş değil.

FED Başkan Yardımcısı Randal Quarles, merkez bankalarının başta Bitcoin olmak üzere dijital para birimi çıkarmalarının riskli olduğuna dikkat çekti ve ekledi: "Bir merkez bankası tarafından çıkarılan ve dünya genelinde geçerli olan dijital para biriminin, ciddi siber ataklara maruz kalabileceğinden, para aklamada ve terör finansmanında yaygın şekilde kullanılabileceğinden endişeliyim"

Kimi çevrelerin 'inovatif teknolojinin harikası' olarak nitelendirdiği, kimi çevrelerin ise 'kısa zamanda sönecek bir balon' dediği Bitcoin, bu hafta içerisinde 10 bin dolar barajını aştıktan sonra, 11 bin 434 dolara kadar çıktı.

Quarles'e göre bunun bir değeri yok: "Dijital para birimleri, diğer varlıklar tarafından desteklenmiyor, asli değerleri yok, denetlenen bankaların sorumluluğunda değiller. Bu nedenle dijital para birimlerini yeni finansal varlık olarak kabul etmek oldukça zor" diyen Quarles, dijital paraların finansal istikrar açısından önemli riskleri beraberinde getireceğini ifade etti.

Bir merkez bankası tarafından çıkarılan dijital para biriminin hukuki açıdan kapsamlı analiz ve konsültasyonlar gerektirdiğini belirten Quarles, "Henüz kendini kanıtlamamış bir teknolojinin potansiyel kullanımı, para aklama, siber güvenlik ve kişisel gizlilik dahil olmak üzere uzun bir risk listesini beraberinde getirecektir. Bir merkez bankası tarafından çıkarılan ve dünya genelinde geçerli olan dijital para biriminin, ciddi siber ataklara maruz kalabileceğinden endişeliyim" dedi.

Öte yandan New York Fed Başkanı William Dudley, dün yaptığı açıklamada, bankanın kendi dijital para birimini çıkarma konusunu düşünmeye başladığını söylemişti.