Federal İletişim Komisyonu, TikTok'un Derhal Telefonlardan Kaldırılmasını İstedi

Bir FCC (Federal İletişim Komisyonu) yetkilisi, hem Apple'ı hem de Google'ı TikTok'u ilgili uygulama mağazalarından silmeye çağırdı ve şirketlere yanıt vermesi için 8 Temmuz'a kadar süre verdi. Şirketlerin uymaması durumunda Federal İletişim Komisyonu'nun ne gibi önlemler alacağı belli değil.

Dört sayfalık uzun mektup, TikTok'un bir video paylaşım uygulaması olmadığını, Çin hükûmeti için "gelişmiş bir gözetim aracı" olduğunu söylüyor.

2020'de önceki başkan, bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde TikTok'un ABD'de yasaklanacağını açıklamıştı. Net bir son teslim tarihi verilmesine rağmen bu tarih, sessizce göz ardı edilmeden önce iki kez uzatıldı.

Önceki yönetim, uygulamayı ulusal güvenliğe bir tehdit olarak nitelendirdi ancak uzmanlar bunun yalnızca soyut bir şekilde doğru olduğunu söyledi. Biden yönetimi yürütme emrini iptal etti ancak yabancı rakiplerle ilişkili uygulamaların daha geniş bir incelemesini emretti.

TikTok is not just another video app.

That’s the sheep’s clothing.



It harvests swaths of sensitive data that new reports show are being accessed in Beijing.



I’ve called on @Apple & @Google to remove TikTok from their app stores for its pattern of surreptitious data practices. pic.twitter.com/Le01fBpNjn