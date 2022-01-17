FedEx, Kargo Uçaklarına Füze Savunma Sistemi Ekleyecek

FedEx, kargo uçaklarına füze savunma sistemi entegre etmek istiyor. Kargo hizmetinin geçtiğimiz yıllarda Federal Havacılık İdaresine (FAA) başvuru yaptığı ortaya çıktı. Yapılan başvuru onaylandığı takdirde şirketin Airbus A321-200 uçaklarına lazer destekli füzesavar entegre edilecek.

FedEx, Kargo Uçaklarını Füze Savunma Sistemi ile Koruyacak

Amerika Birleşik Devletleri merkezli kargo ve lojistik hizmeti FedEx'in 2019 yılının ekim ayında lazer destekli füze savunma sistemi için FAA'ya bir başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Federal Register üzerinden yayımlanan belgeye göre şirket, olası füze saldırılarına karşı önlem almak istiyor.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan şirket, Airbus A321-200 uçaklarına lazer destekli füze savunma sistemi eklemek istiyor. FAA'ya yapılan başvuruya göre kurulacak sistem, kızılötesi lazer enerjisini yaklaşan füzelere yönlendirecek. Böylelikle ısı güdümlü füzelerin takibi bozulacak.

Reuters'taki habere göre bir FedEX sözcüsü, Federal Havacılık İdaresine yapılan başvurunun onay alıp almadığına yönelik herhangi bir açıklamada bulunmadı. Kargo ve lojistik hizmeti sunan şirket, şu anda herhangi bir Airbus 321 uçağı kullanmıyor.

FedEx tarafından yapılan başvuruya dair bir açıklamada bulunan Hederal Havacılık İdaresi, başvuruyu hâlâ gözden geçirdiklerini ve kamuoyunun düşüncelerini dikkate alacaklarını duyurdu. Dolayısıyla söz konusu başvurunun kabul edilip edilmeyeceği henüz bilinmiyor.

Lojistik ve kargo hizmeti sunan şirket, son yıllarda yurt dışında insan tarafından taşınabilir hava savunma sistemleri (MANPADS) tarafından sivil uçaklara ateş açıldığını, bu durumun birkaç şirketin ısı güdümlü füzelere karşı önlem almak için uçaklara lazer desteğine sahip füzesavar gibi sistemler tasarlamasına yol açtığını söyledi.

Isı güdümlü füzelere karşı önlem alma kararı yeni değil. Bazı Amerikan ticari uçakları, 2008 yılında füzesavar sistemleri kullandı. İsrailli El Al ise 2004 yılından beri füzesavar sistemleri kullanıyor. FedEx şirketinin başvurusu onaylandıktan sonra daha fazla ticari uçağa füze savunma sistemi eklenebilir.

Uçağa entegre edilecek füzesavar sisteminin yerdeyken diğer uçaklara ve insanlara yanlışlıkla zarar vermemesi için önlem alınması gerektiği belirtildi. Alınacak önlem ile birlikte olası kazaların önüne geçilecek.

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