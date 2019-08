Felaket Sonrası Dünyada Geçen Ghostrunner Duyuruldu

Daha önceden God's Trigger ve Crime Secrets: Crimson Lily gibi oyunlarla öne çıkan One More Level stüdyosu, yeni oyununu duyurdu. Karşımızda All in! Games tarafından yayınlanacak olan Ghostrunner.

6 Ağustos 2020 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak olan Ghostrunner, siber çılgınlık tarzında bir aksiyon oyunu olacak. Oynanış itibarıyla Dishonored serisinin Mirror's Edge ile buluştuğu bir yapıya sahip olacağını düşündüğümüz yeni oyunda sizin de gördüğünüz üzere duvarlarda da yürüyebileceğimiz bir parkur sistemi kullanılacak.

Yayınlanan fragman çok uzun olmadığı için oynanışa dair pek fazla bir şey görmüyoruz ama hikaye olarak, yaşanan küresel bir afet sonrasında insanlık yıllar önce gizemli bir şekilde ölen The Architect tarafından inşa edilen kule bir binada yaşamaya mahkum oluyor. The Keymaster yönetiminde olan dünyada, bir insanın değeri tümünün yaşamlarını tanımlayan implantlar kategorisine göre değişiyor. Bu implantlar kendilerine çocukluklarında veriliyor ve bu sayede bir insanın hangi sosyal gruba ait olduğu belirleniyor. Eğer yeteri kadar şanslı değilseniz yapabileceğiniz hiçbir şey olmayacak.

Bizim oyundaki rolümüz ise bir siber savaşçı olmak. Karakterimiz hem fiziksel dünyada hem de siber alanda savaşabilme yetisine sahip olacak. Teknoloji ile olan bu bağı kullanarak kule boyunca yükseklere çıkmaya ve bu esnada da kulenin gizemini ortaya çıkarmaya çalışacağız.