Felçli Bireyler İçin 'Tak ve Çalıştır' Beyin Protezi Geliştirildi

Beyin kontrollü protezlerdeki yeni proje sayesinde felçli bireylere gelecekte bilgisayar imleçlerini ve potansiyel olarak uzuv kontrol etme yeteneği verebiliriz. Makine öğrenimi tekniklerini kullanan bilim insanları, beynin yüzeyine bir dizi elektrot yerleştirerek beyin sinyallerini okuyabildi.

Beyin kontrolü arayüzleri hızla gelişen bir araştırma alanı ve felçli bireylerin beyin-bilgisayar projesine dahil edilmesi amaçlanıyor. Nature Biotechnology'de yayınlanan yazıda UCSF'deki bilim adamları elektrokortikografi (ECoG) dizisi kullanarak "tak ve çalıştır" beyin protezi üretmeyi başardılar.

'Tak ve Çalıştır' beyin proteziyle bilgisayar imleci kontrol edildi

Mevcut protezler her gün sıfırlanması ve yeniden kalibre edilmesi gerektiğinden dolayı beynin doğal öğrenme süreçlerine erişemiyor. Bu durum da 'birinden bisiklete binmeyi tekrar tekrar öğrenmesini istemek gibi' olarak değerlendiriliyor. Ancak yeni "tak ve çalıştır" beyin protezi bunun önüne geçiyor ve beyin aktivitelerini tek seferde öğrenebiliyor.

ECoG dizileri nöral aktiviteyi kaydetmek için beynin yüzeyine cerrahi olarak yerleştirilen bir Post-it notu büyüklüğündeki elektrot pedler olarak tanımlanıyor. Nöral aktivitenin uzun vadeli kayıtlarının kaydedilebilen araştırmacılar, hastaların beyin sinyallerini tanıyan ve onları istenen imleç hareketleriyle eşleştiren bir algoritma geliştirdi.

Ayrıca felçli katılımcı imleci hareket ettirmek için arayüzü kullanma konusunda uzmanlaştıktan sonra, araştırmacılar performans kaybetmeden sanal bir düğmeyi tıklama dahil olmak üzere ek öğrenme becerileri sunabildi.