Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Kripto Para İçin Tarih Verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kripto para açıklamasıyla merak edilenleri paylaştı. Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşan Başkan Koç, 10 gün resmi kripto para duyurusunu yapacaklarını ve taraftarların merakını gidereceklerini söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz gün düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda yaptığı açıklama kapsamında kulübün kripto parası ile ilgili detayları paylaştı. Taraftarların uzun zamandır beklentide olduğunu ifade eden Başkan Ali Koç, "En geç 10 gün içinde kripto para projemizin startını yapacağız. İmza töreniyle başlatıyoruz." dedi.

Koç, Türkiye’de kripto para yatırımlarının ve kripto para borsasının Avrupa’ya kıyasla daha önde olduğunu ifade etti. "Yatırım açısından enteresan şekilde bizim ülkemiz Avrupa’dan ayrışıyor." şeklinde konuşan Fenerbahçe Başkanı, uzun süredir yatırımcılarla çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından toplantıda verilen demeçte, kulüp olarak diğer takımlara göre sessiz kaldıkları dile getirildi. 2018 yılından beri bu projenin üzerinde çalıştıklarını, ancak zaman geçtikçe tekliflerin daha cazip hale geldiğini söyleyen Koç şunları aktardı:

“Birçok kulüp Süper Lig’de kendi kripto para stratejilerini, iş birliklerini açıkladılar. Biz Fenerbahçe olarak sessiz kaldık. 10 ayrı firmayla, bazıları daha işleme başlamamış, yatırımcısını bulmuş, yurt içi dışı 1 seneyi aşkın süredir, öyle mi böyle mi yapalım, kendi kriptomuzu mu yapalım, iş birliği mi olsun diye her şeyi inceledik. Ne kadar iyi etmişiz de bekledik. Bekledikçe teklifler daha cazip hale geldi. Herkes Fenerbahçe’yi bekliyor.”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan kripto para açıklaması

Kripto para borsasından umutlu olduklarını ve taraftarlara büyük iş düşeceğini dile getiren Başkan, "Fenerbahçe, gücünü dijital dünyada da gösterecek." ifadelerini kullandı.

Başkan Koç ayrıca halihazırda resmi bir isim ve kripto para duyurusu yapmadıklarını söyleyerek yatırımcılara uyarıda bulundu. Ali Koç'a göre, kulüpten resmi bilgilendirme gelmedikçe Fenerbahçe’nin kripto parasını satanlara inanılmaması gerekiyor.

Sarı-Lacivertli kulübün kripto para planlarının 2018 yılına kadar uzandığını hatırlatmak gerekiyor. Spor kulübünün 2018 yılında üç farklı marka başvurusunda bulundığunu belirtelim. FB tarafından lisanslanan coin isimleri FBcoin, 1907coin ve Fenercoin’di.

Fenerbahçe, günümüzde kripto parasını pazara çıkarmamış olsa dahi blockchain dünyasındaki yerini almış durumda Kulübün birkaç hafta önce blockchain şirketiyle yaptığı anlaşma kapsamında, yarım milyar dolar yatırım aldığını ve Ethereum tabanlı fantezi futbol oyunu Sorare’de boy gösterdiğini belirtmek gerekiyor.