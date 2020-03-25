Fenerbahçe'de 2 Kişide Koronavirüs Bulgularına Rastlandı

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımından bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Açıklama Yaptı

Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır. Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

24 Mart itibari ile Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 1.872'ye yükseldi. Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte.

Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.